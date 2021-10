Refuerzo puede aplicarse a los dos meses, pero aconsejan esperar tres

La tercera dosis o vacuna de refuerzo contra la Covid-19 de AstraZeneca que aplica el Ministerio de Salud en Cochabamba y otras regiones puede aplicarse a los dos meses de la última inoculación; sin embargo, algunos médicos recomendaron ayer esperar al menos tres meses.



La inmunología y alergóloga Nelva Guillén, que además es parte del Comité Científico para la Vacuna Covid-19, explicó: “La vacuna que se está aplicando como tercera dosis o refuerzo se puede aplicar si ha pasado el tiempo ideal que es de seis meses, pero se puede adelantar hasta los tres meses después de haber completado el primer esquema, es decir, tras la segunda dosis”.



Añadió: “Recibir en el tiempo que ha autorizado el Ministerio de Salud, que es de ocho semanas o dos meses, no nos va a hacer daño; es beneficioso, porque el paciente puede elevar una gran cantidad de anticuerpos, pero lo ideal es entre los tres y seis meses del primer esquema”.



Además, indicó que existen estudios internacionales y uno del Instituto de Investigaciones Biomédicas (Iibismed), que respaldan esto.



Sin embargo, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, recomendó que la tercera dosis de la vacuna se suministre a quienes ya se vacunaron hace cuatro meses y no dos como planteó el ministro de Salud, Jeyson Auza.



“Nosotros, como Comité Científico y Colegio Médico Nacional, recomendamos a la población hacerse vacunar con la tercera dosis, aquellas personas que se hicieron vacunar con la segunda dosis, mínimamente hace cuatro meses, y no hace dos meses porque no va a tener el efecto deseado”, dijo Larrea en ANF.



El Ministro de Salud dijo que existen estudios científicos y técnicos que avalan la inmunización en su tercera dosis, pero no los detalló. Añadió que el refuerzo servirá para hacer frente de mejor manera a una eventual cuarta ola de la Covid-19.



Asimismo, que el esquema heterólogo que se está aplicando, que consiste en que una persona que ha recibido las dos dosis de una vacuna como Sputnik V, Pfizer o Sinopharm pueden acceder a AstraZeneca.



Al respecto, el secretario de Salud de Cercado, Aníbal Cruz, indicó: “La combinación de vacunas es importante en el tema de inmunización, porque cada vacuna tiene una composición distinta y eso eleva la sensibilidad inmunológica”.



El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Carlos Iriarte, señaló que la vacuna AstraZeneca es combinable con las otras que existen en el mundo, por lo cual, “no hay ningún problema y hasta no se ha reportado nada”, sólo los efectos típicos de una inoculación como malestar, cefalea, dolores articulares, entre otras.



Sin embargo, la experta en inmunología y alergóloga indicó que el término de “combinación” sólo se aplica para aquellas personas que recibieron una primera dosis de una marca y segunda de otra. En cambio, con la aplicación de AstraZeneca como tercera dosis el termino correcto es “refuerzo”.

Persiste el margen de seguridad



Los índices epidemiológicos se mantienen en el departamento, sin superar el umbral de seguridad con relación a la Covid-19, indicó el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén castillo.

“Día a día fluctúan los casos. Hasta este día, hemos alcanzado más de 200 casos, pero esperamos sumar los días restantes para hacer la evaluación semanal. Por el momento, no hemos rebasado la razón de crecimiento por encima de nuestro umbral, no podemos decir si estamos o no en una cuarta ola”, dijo.

Añadió: “En Cocapata hubo incremento de casos, pero por vigilancia activa en esa población”. La jornada pasada se reportaron 16 casos.