Zonas quemadas no se restauran por rechazo a la reforestación en el Tunari

La recuperación de la cobertura vegetal destruida por los incendios en el Parque Nacional Tunari (PNT) es cada vez más complicada, debido a que pobladores de comunidades aledañas a los sectores afectados rechazan la reforestación y prefieren habilitar estas tierras para ampliar la frontera agrícola.



“ Indicaban que no pueden aprovechar los bosques a pesar de que en alguna ocasión se les otorgó autorización para ello. Prefieren ampliar la frontera agrícola, eso se debe también a que en la parte baja del parque, por las construcciones, la disponibilidad de tierras para agricultura se ha reducido”, mencionó el exdirector del área protegida, Alberto Terrazas.



Subrayó que entre el 2019 y 2020 se identificaron al menos 48 parcelas habilitadas para sembrar, gran parte son áreas que fueron quemadas.



Por su parte, el coordinador del SAR Bolivia, Bernardo Aranibar, comentó que el 2019, cuando se registró un incendio de magnitud, se planteó acelerar la restauración de las especies arrasadas por las llamas, pero se sorprendieron que los comunarios no estaban de acuerdo .



“Hace más de dos años cuando hubo una quema grande en la jurisdicción de Cercado los comunarios nos dijeron que no iban a permitir que se reforeste, porque había una ley que les amparaba para sembrar en las zonas afectadas por el fuego”, puntualizó.



Aranibar remarcó que por estos antecedentes y el aumento de las parcelas habilitadas para sembrar en el área protegida existe una alta probabilidad de que los incendios sean provocados, por lo que se debe trabajar en la implementación de un sistema de detección de incendios.