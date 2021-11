Aprueban construcción de una nueva terminal privada en Albarrancho

El Gobierno municipal aprobó la construcción de una nueva terminal privada, impulsada por el actual administrador de la estación terrestre, en un predio a lado de la planta de tratamiento de aguas servidas de Albarrancho, según consta en la Ley 1045/2021.



La terminal será privada porque en el municipio “no tenemos recursos para construir una terminal de buses; tendríamos que dejar de hacer muchos proyectos para hacer una terminal de buses, empezando por comprar un terreno y la construcción, eso sería imposible”, explicó el alcalde Manfred Reyes Villa.



Añadió: “La terminal se va a comenzar a construir este mes, a más tardar el 20 de noviembre. La terminal estará donde estaba siempre según la planificación territorial del PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral 2017), en el sector de Albarrancho, está oleado y sacramentado”.



La presidenta del Concejo, Marilyn Rivera, señaló que la Ley 1045/2021 determina el uso de un espacio para implementar la nueva terminal, “no la construcción como tal”.



Dijo que el proyecto del empresario Jaime Veizaga, propietario de la estación terrestre en la avenida Ayacucho, cumplió con todos los factores técnicos.



“Se ha hecho todo el análisis respectivo. Se han dejado sin efecto todas las leyes anteriores que existían y se ha sacado un nuevo proyecto que establece cuál va a ser el espacio que podrá ser utilizado sin cerrarse ante la existencia de otro espacio mejor”, declaró.



Agregó: “Por el momento, al haberse cumplido con todos los factores técnicos que correspondía, se está habilitando un espacio de terreno para que pueda el Ejecutivo verificar si se puede o no realizar la construcción de la terminal en ese espacio”.

Antecedentes



El exgobernador Iván Canelas (MAS) y el exalcalde José María Leyes intentaron impulsar el proyecto de Veizaga; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente descartó la emisión del permiso ambiental por hallarse a lado de una planta de tratamiento.



Entonces, el proyecto para la terminal privada se aprobó en tiempo récord, dos días, en los cuáles 23 archivadores y 23 discos pasaron por ocho reparticiones de la Alcaldía.



Además, en cuanto a la licencia ambiental, la Gobernación emitió un Certificado de Dispensación Categoría III No. 030101-06/DRNMA-FNCA-No. 0137 y no una licencia ambiental Categoría II, como se requiere para estas obras, según los legisladores de la pasada gestión.



Por otro lado, regiones como El Alto y Oruro construyeron terminales propias.

Gobernación proyecta “una red de terminales”

La Gobernación proyecta “una red de terminales” para mejorar el servicio a los pasajeros, informó el secretario de Planificación, Guillermo Bazoberry.



“Nosotros no creemos que 50 personas deban desplazarse a donde está el bus, sino que el bus se puede desplazar donde hay 50 pasajeros. Esto cambia el concepto de una terminal de buses a una terminal de pasajeros”, dijo Bazoberry.



Asimismo, indicó que este proyecto contempla una nueva terminal en la avenida Petrolera, en predios de la Gobernación.



Esta propuesta fue expuesta por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en enero 2020, en un foro organizado por el Ministerio de Obras Públicas, para buscar una salida al problema.



“El modelo de la red de terminales es una red abierta que puede considerar varias terminales más de las propuestas y existentes. Nosotros proponemos activar las terminales de Sacaba y Quillacollo, mantener la terminal del centro y hacer una al sur”, añadió.



Añadió que la propuesta prevé la digitalización de los servicios de compra y venta de boletos y otros servicios.



“El gabinete de la Gobernación ha aprobado este proyecto. Si algunos empresarios quieren hacer su terminal privada, que la hagan; no tenemos problemas mientras no traten de obligar a la autoridad que todos debamos llevar a los pasajeros a su terminal”, finalizó.