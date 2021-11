Cox a la Alcaldía: “Si hay bloqueos, responda”

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, respondió este martes a los reclamos de la Alcaldía de Cochabamba sobre su presunta injerencia en el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara y la inacción de la Policía.

“Estos bloqueos en contra de nuestro Gobierno van a ser respondidos. Si hay bloqueos contra otras autoridades que respondan en el marco académico, en el marco técnico. No en la búsqueda de situaciones inexistentes, yo he venido acá a trabajar, no he venido a generar otras situaciones”, dijo.

En tanto, frente a las indicaciones de que como excandidato derrotado en las pasadas elecciones municipales busca generar conflictos.

“Yo lamentó que no tengan mayor desarrollo mental para poder tener mejores argumentos. En este momento la población necesita argumentos consistentes para lograr respuestas inmediatas”, declaró.

Al finalizar la jornada el alcalde Manfred Reyes Villa le envió una carta al comandante departamental de la Policía, Jhonny Corrales, para que actúen de la misma manera que lo hace contra los ciudadanos que bloquean.