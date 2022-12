K’ara K’ara tendrá subalcaldía en 2023; el Alcalde eligirá al titular

A partir de enero de 2023, la Alcaldía de Cochabamba prevé poner en funcionamiento una nueva subalcaldía que abarcará a todo el Distrito 15, en K’ara K’ara y alrededores, confirmó ayer el secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo. El alcalde Manfred Reyes Villa elegirá al representante con base en propuestas de los vecinos.

“Tenemos el presupuesto, el organigrama, absolutamente todo listo, lo que vamos a hacer ahora es reunirnos con las diferentes mancomunidades para recibir sus iniciativas, pero, además, que nos digan qué características debe haber para la elección del nuevo subalcalde en este distrito”, explicó.

El objetivo es brindar una atención eficiente y oportuna a la población considerando que la subalcaldía Itocta ya no logra abarcar a los distritos 9 y 15, que están en constante crecimiento. “Vamos a descentralizar, eso ayuda a resolver más fácilmente los problemas, a atender más directamente a los vecinos, un sinfín de factores positivos. Cochabamba está creciendo en esta área especialmente e Itocta no tiene la posibilidad de atender sola estos dos espacios”, sostuvo Camargo.

El municipio ya destinó un presupuesto de más de 100 mil bolivianos para el mantenimiento e internet y otro monto para el contrato de al menos 15 personas que trabajarán como técnicos y administrativos en la subalcaldía para atender a unos 40 mil habitantes de acuerdo a la nueva estructura del Plan Operativo Anual (POA) 2023, mencionó.

En cuanto a la elección del subalcalde, dijo que esta semana se reunirán con las mancomunidades para conocer sus iniciativas y los nombres de las personas que consideran adecuadas para el cargo. “Ellos van a proponer nombres y de esa terna va a elegir el alcalde máximo hasta el 15 de diciembre”, indicó. Actualmente hay seis subalcaldías en el municipio: Tunari, Molle, Alejo Calatayud, Valle Hermoso, Adela Zamudio e Itocta.

Vecinos desconocen

El representante de Control Social del Distrito 15, Ismael Alba, informó ayer que la Alcaldía no socializó con el sector la apertura de estas nuevas oficinas; sin embargo, es algo que demandan.

“Mientras no exista un orden orgánico dentro del Distrito 15 no se ha hablado en ningún momento (de la creación de una subalcaldía). No se nos ha socializado, no se tiene lugar dónde van a atender, a quién van a designar. Pero nos ayudaría en gran manera para interactuar con la Alcaldía”, manifestó.

Añadió que la comuna Itocta tiene más de 290 organizaciones sociales que “no puede atender en su totalidad”. “Es un número muy amplio dejado. Los trámites, la parte técnica y el poco personal no pueden cubrir muchas necesidades del 15 y del 9”, lamentó.

Cada mes, Cochabamba registra entre tres y siete bloqueos, uno de los puntos frecuentes es el botadero de K’ara K’ara que es tomado por los vecinos del 15 como medida de presión.

Vecinos rechazan denuncia de Quispe

El representante de la Coordinadora del Agua, René Quispe, denunció en sus redes sociales que algunos dirigentes del Distrito 15 movilizaron ayer a sus bases para protestar contra del precio que la UMSS ha fijado para los lotes en La Tamborada con el objetivo de “mostrar fuerza ante el alcalde para luego ser nombrado subalcalde de la nueva comuna”.

El representante de Control Social del Distrito 15, Ismael Alba, rechazó las declaraciones. “Lastimosamente, algunos medios han ido divulgando que las movilizaciones que tenemos son para escoger a un subalcalde y hay intervención de un señor René Quiroga que no lo conocemos”, manifestó.