Asesor dice que 100% de empresas del Complejo Verde son de Cochabamba

El asesor legal del consorcio Complejo Industrial Verde, Martín Ugarte, señaló que el grupo que se adjudicó el cierre del botadero de K’ara K’ara está compuesto por un 100 por ciento de empresas de Cochabamba y, además, participarán una italiana y una americana que traerán la tecnología para realizar el trabajo.

Explicó que cuentan con maquinaria para cumplir con el contrato por 25 años y garantizar el recojo de los residuos sólidos del municipio.

Señaló que existen tres puntos para el emplazamiento de la planta industrializadora de basura y, por no generar un conflicto político, no se puede brindar detalles de estas zonas. Ugarte garantizó que la siguiente semana no se registrará acumulación de basura en el municipio y que la recolección se desarrollará con normalidad.