ICAM reúne a empresarios de Iberoamérica en Cochabamba

Cochabamba reunió ayer a líderes empresariales y autoridades de más de 20 países en el Foro Empresarial Iberoamericano, durante la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y el LXI Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), desarrollados en el Hotel Cochabamba, con el fin de impulsar la inversión privada, generar oportunidades de negocio y fortalecer la integración regional.

El encuentro, organizado por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), convocó a empresarios, autoridades, representantes de organismos internacionales y delegaciones iberoamericanas, consolidándose como un espacio de articulación público-privada.

Participaron delegaciones de países como Argentina, Brasil, España, México, Perú, Chile y Portugal, además de representantes de organismos multilaterales y del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.

Destacó la presencia del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, junto a autoridades del área productiva que intervinieron en las mesas de análisis sobre comercio, inversión y nuevas tendencias económicas.

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El presidente de la ICAM, Wildo Dolz, afirmó que el foro busca “abrir Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia” y destacó el potencial productivo del país y la necesidad de impulsar el desarrollo económico en coordinación entre el Estado y el sector empresarial.

También señaló el rol de Cochabamba como centro de integración logística, polo industrial y núcleo de innovación con capacidad para atraer inversiones y dinamizar la economía nacional.

El presidente de la AICO, Natalio Mario Grinman, sostuvo que el sector privado es clave para generar empleo y riqueza. “El progreso no se trata de ideologías, sino de sentido común”, afirmó.

La presidenta de la CIAC, Liliana Sánchez, remarcó que la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo económico y destacó el arbitraje comercial como herramienta para reducir riesgos y fortalecer la confianza de los inversionistas.

El presidente Rodrigo Paz centró su intervención en la necesidad de impulsar cambios en la economía para reducir la informalidad, que alcanza cerca del 85%, y planteó un modelo de “capitalismo para todos” basado en la inversión.

“El capital tiene la centralidad para generar riqueza, para tener techo, salud y educación”, afirmó.

Anunció medidas orientadas a generar confianza, entre ellas incentivos tributarios, un “perdonazo” fiscal y la eliminación de compras directas para fortalecer la transparencia.

Durante el encuentro se destacó la importancia de las alianzas público-privadas y del arbitraje comercial para dar mayor seguridad a las inversiones.

Cochabamba también fue presentada como una ciudad con potencial en producción, innovación y desarrollo. En días previos, las delegaciones internacionales recorrieron distintos puntos del departamento.