Caso ambulancia: defienden que no hubo delito en el traslado de dinero

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 14/06/2026 a las 6h06
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El traslado de Bs 1,5 millones en una ambulancia de Puerto Villarroel derivó en el arresto de nueve personas y abrió una investigación policial. 

Mientras la Fuerza Especial de de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) investiga el caso, dirigentes sostienen que los recursos estaban destinados al pago de salarios y aseguran que “no se cometió ningún delito” al utilizar el vehículo para transportar el dinero.

El viernes, efectivos policiales interceptaron una ambulancia del municipio de Puerto Villarroel cuando circulaba por la plaza Sucre de Cochabamba. En el vehículo viajaban nueve personas, entre ellas personal médico, el conductor y un responsable financiero.

La Alcaldía de Puerto Villarroel informó mediante un comunicado que los Bs 1.541.950,72 estaban destinados al pago de salarios del personal de salud, trabajadores eventuales, consultores y miembros del Órgano Legislativo Municipal.

Asimismo, el dirigente intercultural Aquilardo Cari Cari denunció una presunta filtración de información sobre movimientos económicos por parte de funcionarios del Banco Unión. “La Alcaldía ya presentó toda la documentación para demostrar que esos recursos tienen un origen y un destino.

Además, pidió a la Defensoría del Pueblo pronunciarse sobre el cierre de entidades financieras en el Trópico de Cochabamba y velar por los derechos financieros de la población de la región.

“El país vive una situación muy conflictiva. Se utilizó la ambulancia aprovechando que había salido del Trópico con un paciente que requería atención médica. En el retorno se pretendía trasladar los recursos. No se ha cometido ningún delito”, sostuvo.

Cari Cari también afirmó que en el Trópico de Cochabamba existe un estado de excepción de facto impulsado por comunarios de la región.

 Según indicó, esta situación se desarrolla en un contexto marcado por la presencia militar, los cortes de energía eléctrica, las afectaciones a los servicios de telecomunicaciones y el cierre de entidades bancarias, factores que llevaron a la población a activar mecanismos de alerta, controles vehiculares, restricciones a la circulación nocturna y otras medidas de resguardo.

En tanto, el asambleísta departamental Jhoel Flores consideró que el alcalde de Puerto Villarroel debe brindar una explicación más precisa sobre el caso y cuestionó el uso de una ambulancia para trasladar recursos económicos.

“No es posible transportar dinero en efectivo en una ambulancia. Este vehículo tiene otra finalidad y podían utilizarse otros mecanismos para realizar ese traslado”, dijo

Versión del  jefe policial

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn),  Rolando Vera, informó que un funcionario retiró el dinero de una entidad bancaria y posteriormente abordó la ambulancia, momento en el que el motorizado fue interceptado por efectivos policiales.

Según Vera, los involucrados manifestaron que previamente habían trasladado a un paciente desde el Trópico de Cochabamba hasta la capital del departamento y que el contuctor desconocia al funcionario,

 

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