La contaminación del aire persiste en San Juan, pero es menor

A pocos días de la festividad de San Juan, Cochabamba registra un incremento en los niveles de contaminación atmosférica respecto a meses anteriores. Sin embargo, estos se mantienen por debajo de los registrados durante San Juan en años anteriores, cuando se superaban los 300 microgramos por metro cúbico de material particulado.

La responsable de la Red MoniCA, Fabiola Cáceres, informó que actualmente las concentraciones de material particulado oscilan de 80 a 90 microgramos por metro cúbico, mientras que en meses anteriores se encontraban entre 30 y 40 microgramos. Sin embargo, aclaró que estos valores permanecen por debajo del límite permitido de 150 microgramos establecido por la Ley 1333.

Además, explicó que en comparación con las gestiones 2017-2019, los niveles de contaminación registrados en esta época y durante la festividad de San Juan han disminuido considerablemente. Recordó que en esos años las concentraciones superaban los 300 microgramos por metro cúbico, mientras que actualmente no sobrepasan el límite permitido.

“Actualmente tenemos un índice de calidad del aire que oscila de regular a malo con un riesgo moderado para los grupos vulnerables”, dijo.

Cáceres indicó que el incremento de contaminación en esta temporada se debe principalmente a la quema de fogatas y al uso de juegos pirotécnicos que elevan las concentraciones de material particulado en el ambiente.

Según los registros, la zona sur del municipio suele presentar los mayores índices de contaminación durante San Juan debido a la mayor cantidad de fogatas en el lugar.

Plan

Gobernación despliega brigadas para prevenir incendios. Como parte de las acciones preventivas, la Gobernación de Cochabamba presentó el Plan Departamental de Gestión Integral del Fuego y el Plan San Juan 2026, destinados a prevenir incendios forestales y reducir los efectos de las fogatas y los fuegos pirotécnicos.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos, René Camacho, informó que se conformaron más de 20 brigadas de monitoreo y patrullaje que recorrerán la región metropolitana y el valle alto durante la noche de San Juan.

Embutidos

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) junto a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), presentó la lista oficial de embutidos de origen nacional que cuentan con Registro Sanitario vigente y están autorizados para su comercialización y consumo.

El jefe departamental del Senasag, Henry Echeverría, informó que existen 115 empresas registradas a nivel nacional, de las cuales 32 corresponden a Cochabamba.

El responsable departamental de Senasag, Sergio Miranda, explicó que las inspecciones permitieron verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura e higiene. También indicó que los consumidores pueden verificar el registro sanitario mediante la página web y aplicación móvil.