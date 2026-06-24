Incendios forestales afectan al Tunari y a dos serranías en San Juan

A tan solo horas de la noche de San Juan, el Parque Nacional Tunari (PNT) se vio afectado por un voraz incendio forestal que consumió pajonales de la zona de Leuquepampa, en el extremo norte de la ciudad de Cochabamba. Otros dos focos de calor se reportaron en las serranías de Pisiga en Villa Sebastián Pagador, al sur, y en Patati Chico en Chiñata.

El incendio en el Parque Nacional Tunari (PNT) se inició el lunes y logró ser controlado por la tarde. Sin embargo, los fuertes vientos que se registran en la zona provocaron que las llamas se reactiven y los grupos de bomberos voluntarios y de las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación y la Alcaldía de Cercado retornen al lugar para controlar las llamas.

El martes por la tarde, la UGR de la Gobernación de Cochabamba informó que el fuego se controló parcialmente y se replegaron debido a que el peligro de que las llamas se reactiven eran mínimos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio en Leuquepampa pudo ser provocado por las empresas de turismo que realizaron excursiones a esta zona del Tunari por el feriado del Año Nuevo Andino que incluía el encendido de fogatas.

Los incendios movilizaron a una gran cantidad de bomberos y voluntarios de los grupos de rescate que combatieron las llamas durante día y noche. Entre los grupos que participaron en la sofocación están: la UGR de la Gobernación la UGR de la Alcaldía de Cochabamba, el Sernap y los grupos de rescate Bear, Thasnuq, el SAR Bolivia, VTLV, Rescate Cochabamba, Fuego y Rescate y Geos, según los datos de la plataforma Tunari Sin Fuego.

Por la noche, se registraron dos incendios forestales en las serranías de Pisiga en Villa Sebastián Pagador, al sur, y en Patati Chico en Chiñata, en Sacaba, que volvieron a movilizar a los bomberos voluntarios. Se espera que hoy se den a conocer los informes de la cantidad de hectáreas afectadas.

Cercado

El alcalde Manfred Reyes Villa informó que se movilizaron a 300 personas para el control y evitar quemas, 250 guardias y 50 funcionarios. La Intendencia se enfocó en el decomiso de juegos pirotécnicos y tropezó con problemas debido a la resistencia de los comerciantes y consumidores que desconocían la Ordenanza Municipal 4210, que regula la venta de pirotecnia y las fogatas.

La Red MoniCA informó horas antes que la calidad del aire cambió de regular a mala por las quemas, pero sin sobrepasar los límites permitidos por la norma boliviana.

Quillacollo

El alcalde Luis Santa Cruz informó que en el operativo de control que realizaron las unidades dependientes de la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Dirección de Medio Ambiente y la Intendencia Municipal se procedió a la sofocación de focos de quema y priorizaron la concienciación vecinal sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación del aire. Las autoridades recordaron que las quemas están prohibidas y sancionadas por ley.