Paz entrega el proyecto JICA de agua para el sur para 100 mil habitantes

El presidente Rodrigo Paz Pereira junto al alcalde Manfred Reyes Villa y el gerente general de Semapa, Luis Prudencio, entregó este domingo en Cochabamba el sistema de agua potable que garantiza el suministro continuo para más de 100 mil habitantes de la zona sudeste de Cochabamba es una realidad gracias al proyecto JICA del Japón, según un reporte de la empresa descentralizada.

Este megaproyecto beneficiará a los habitantes de los distritos 6, 7, 8 y 14, quienes históricamente dependían de la compra de agua mediante carros cisternas, un sistema de alto costo y carente de garantías de inocuidad e higiene.

"Se está haciendo justicia con la zona sur de Cochabamba para que llegue agua", dijo el presidente.

Asimismo, el alcalde Manfred Reyes Villa señaló: "En un proyecto concurrente entre en el Gobierno nacional, el BID, JICA, el GAMC y Semapa hemos logrado hacer un proyecto que va a beneficiar a más 106 mil personas".

Anteriormente, las familias de la zona sur contaban con un suministro de agua potable de 3 horas promedio de servicio por día. Con la implementación del proyecto JICA, la dotación se incrementó a una disponibilidad de 24 horas continuas, los 7 días de la semana y los 365 días del año.