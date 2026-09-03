Tiquipaya tala 60 eucaliptos enfermos

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 03/09/2026 a las 8h48
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LLa Unidad Forestal de la Alcaldía de Tiquipaya concluyó con la tala controlada de 60 eucaliptos enfermos de la avenida Ecológica, que daba la bienvenida a los visitantes, debido a una enfermedad provocada por un hongo y un insecto conocido como taladro, que afectó sus raíces y su estructura.

La tala de los eucaliptos gigantes, de unos 60 años de vida, ha provocado reacciones a favor y en contra por el riesgo que representaban por los vientos y por la pérdida de una arboleda emblemática de Tiquipaya.  Varios piden que la plantación se realice para el 14 de septiembre.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Forestal ahora se realizará la restitución gradual de los eucaliptos por nuevas especies adecuadas para este espacio, ubicado en medio de la avenida.

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