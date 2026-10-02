Concejo de Cochabamba declara el 4 de octubre Día Municipal de Protección y Bienestar de los Animales

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 16h29
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El pleno del Concejo Municipal de Cochabamba aprobó hoy viernes la Ley Municipal N°1930, que declara “Día Municipal de Protección y Bienestar de los Animales como Seres Sintientes", una norma histórica que reconoce a los animales como seres que sienten dolor, miedo y afecto, y establece políticas permanentes de protección y bienestar.

La ley, proyectada por la presidencia del Concejo, declara el 4 de octubre de cada año como “Día Municipal de Protección y Bienestar de los Animales como Seres Sintientes”, en concordancia con el Día Mundial de los Animales, y establece que los actos conmemorativos se realizarán el primer domingo de octubre de cada gestión.

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya Ruiz, destacó que esta Ley va más allá de lo simbólico y genera acciones concretas; "con esta Ley, Cochabamba dice con claridad: los animales no son objetos, no son cosas. Son seres sintientes y como Municipio tenemos la obligación de protegerlos. Esta norma nace de la competencia que nos da la Constitución y la Ley 700, que es la norma para la defensa de los animales contra actos de crueldad, maltrato y biocidio; pero sobre todo nace de una demanda ciudadana que no podíamos seguir postergando", afirmó Noya.

Noya sostuvo: “No nos quedamos en una declaratoria, es el inicio de un paquete de leyes para defender a nuestros animales", asimismo señaló “para nosotros es una sesión muy importante porque estamos respaldando plenamente todas aquellas iniciativas que van en favor de proteger los derechos de los animales y de mejorar sus condiciones de vida",

¿Qué establece la ley?

1. Actividades conmemorativas anuales a cargo del Ejecutivo Municipal:

a) Desfile Municipal por la Protección y el Bienestar Animal;

b) Ferias de salud veterinaria;

c) Campañas educativas de tenencia responsable y prevención del maltrato. Estas actividades podrán realizarse en coordinación con universidades, colegios de veterinarios, organizaciones animalistas, colegios y sociedad civil.

2. Audiencias Ciudadanas y Participación Digital:

Por primera vez, el municipio deberá convocar a audiencias para escuchar propuestas ciudadanas que se incorporarán en políticas públicas de protección animal. Se habilitará un Módulo Digital en el portal del GAMC y ventanillas físicas para recibir iniciativas.

3. Monumento a los Animales como Seres Sintientes:

La Ley autoriza el emplazamiento de un monumento conmemorativo en un bien de dominio público municipal. Para su diseño, el Ejecutivo podrá convocar a concurso público.

4. Enfoque "Una Salud":

La norma incorpora el enfoque que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, como base para las políticas municipales. La Ley será financiada con presupuesto institucional del GAMC y podrá gestionar convenios de cooperación y patrocinio con entidades públicas y privadas.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Humano que analizó la norma, concejal Rodrigo Jordán, informó que se realizarán: Desfile Municipal por la Protección y el Bienestar Animal; Ferias de salud veterinaria; Campañas educativas y de concientización sobre tenencia responsable y prevención del maltrato animal. "Creemos que es muy importante hoy en día tener cariño por nuestros animalitos, saber cuidarlos y ser conscientes con el trato con ellos. Se va a coordinar con universidades, colegios de médicos veterinarios y organizaciones de protección animal", señaló Jordán.

Primer desfile

"Invitamos a toda la ciudadanía, a los jóvenes, a las familias y a las organizaciones que han luchado por años por los animales, a ser parte del primer Desfile Municipal este domingo que partirá de la plaza principal hacia la plaza de Las Banderas y concluirá con una misa y promulgación de la Ley por parte del alcalde Manfred Reyes Villa.

 

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