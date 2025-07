La ASFI inicia el control de empresas que ofrecen servicios con criptoactivos

En una operación de alta complejidad técnica y logística, ENDE Transmisión, empresa filial de ENDE Corporación, realizó el desmontaje y traslado de un autotransformador monofásico de gran tonelaje... Ver más ENDE Transmisión moviliza autotransformador de 70 toneladas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha el 100% de combustibles que demanda el mercado nacional, pero no puede asignar volúmenes adicionales porque no cuenta con los recursos... Ver más YPFB despacha el 100% de combustibles y no asigna volúmenes adicionales por falta de recursos

El presidente del Estado, Luis Arce, propuso en la XVII Cumbre de los Brics, realizada el 6 y 7 de julio en Brasil, la creación de un nuevo sistema financiero sin intervención de las agencias... Ver más Arce pide a los Brics un nuevo sistema financiero y fondo contra los desastres