Tras investigación, YPFB reporta hallazgo de “combustible desestabilizado en algunos tanques”

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, señaló la noche de este jueves que se tiene un “hallazgo puntual” de combustible desestabilizado con goma y manganeso en algunos tanques de combustible, en un contexto en el que existen reclamos por la calidad del mismo, según Unitel.

“Los problemas están confirmados, básicamente tiene que ver con la goma y el manganeso que se genera en algunos tanques que ya los hemos identificado, los hemos separado de todos los procesos”, sostuvo el ejecutivo en conferencia de prensa.

Akly señaló que la investigación se ejecutó en las últimas dos semanas a toda la cadena de los combustibles, incluyendo surtidores, cisternas y plantas.

“Que se entienda no es un efecto a nivel nacional, no está pasando a nivel nacional. Esto se ha dado en dos o tres plantas específicas, en las cuales se ha desestabilizado el producto y se ha entregado en ciertos lugares”, sostuvo el ejecutivo en conferencia de prensa.

En esta línea, Akly precisó que el hallazgo se dio en plantas específicas de Oruro, Trinidad y Montero (Santa Cruz); sin embargo, existen denuncias de los transportistas de Cochabamba y La Paz.

“Hay alrededor de 2.000 vehículos, llámese moto o llámese algún otro tipo automotor que podría haber sufrido algún efecto en relación a esta gasolina desestabilizada”, subrayó el titular de YPFB, según Unitel.

El ejecutivo agregó que se están haciendo otro tipo de investigaciones y no se descarta nada, incluso que pueda haber ‘mano negra’ en algunas situaciones puntuales, por lo que se actuará con todo el peso de la Ley.