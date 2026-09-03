Detectan despachos irregulares de combustibles en YPFB

Alrededor de 600 usuarios irregulares que no formaban parte de YPFB que tenían acceso a los sistemas de la estatal para realizar “nominaciones de combustibles”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.

“Se hallaron 600 usuarios que no eran parte de Yacimientos, que ya habían sido despedidos, que no eran parte, entraban, hacían nominaciones”, explicó Blanco este jueves en conferencia de prensa.

Esas nominaciones a las que se refiere el ministro “sirven para planificar la distribución exacta del combustible desde las refinerías o plantas hasta los puntos de venta”, indica la página web de la ANH.

La autoridad gubernamental anunció el cambio del gerente Comercial de YPFB y la activación de acciones legales para establecer responsabilidades por esas irregularidades.

Blanco señaló que, durante la revisión de la estatal petrolera, también se encontraron problemas e indicios de corrupción que estarían relacionados con el desvío de combustibles.

Aseguró que las personas involucradas serán removidas y que el Gobierno no continuará trabajando con funcionarios que tengan responsabilidades en estas irregularidades.

“No podemos seguir trabajando con delincuentes”, afirmó, aunque aclaró que las investigaciones deberán establecer quiénes tienen responsabilidad.

Cisternas llenas que desaparecen

El ministro también cuestionó que continúen las filas en estaciones de servicio pese a que, según informó, YPFB está importando más del 100% del requerimiento de combustibles del mercado interno. Blanco afirmó que se identificaron casos en los que las cisternas desaparecían durante el traslado e incluso se habría alterado el sistema GPS para desviar los carburantes.

Ante estas irregularidades, Blanco cuestionó los mecanismos de fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y sostuvo que estos problemas justifican su intervención. La comisión ministerial que ingresó a la entidad anunció también despidos y procesos internos, mientras que el Viceministerio de Transparencia asumirá acciones legales para identificar a los responsables.

La intervención de YPFB fue dispuesta el miércoles, mientras que este jueves el Gobierno determinó intervenir la ANH, ambas entidades vinculadas al control y abastecimiento de combustibles.