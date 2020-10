Maduro dice que han recuperado dos refinerías y espera normalizar suministros

Caracas |

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que la empresa estatal Pdvsa ha recuperado dos refinerías, de cuyos fallos operativos nunca informó, y espera que se normalice el suministro de gasolina, cuya escasez ha generado protestas en varios puntos del país.

"Me han informado y he aprobado el plan para la nueva regularización del suministro de gasolina en el país, ya Venezuela está produciendo todo lo que necesita para el consumo interno, se han levantado ya dos refinerías a pesar del ataque brutal, de las conspiraciones", dijo Maduro en un acto de Gobierno.

Según dijo, Venezuela "tiene que producir todo lo que consume en hidrocarburos" y en energía, y destacó que todo lo está produciendo ya el país.

"Además está llegando del exterior lo que compramos para el mes de octubre y estamos haciendo compras para los meses sucesivos, a pesar de que los gringos (...) confiscaron tres barcos con tres millones de barriles de gasolina que era la gasolina para el mes de septiembre", subrayó.

Gasolina iraní contra escasez

Precisamente, un tanquero con gasolina iraní entró este miércoles en aguas de Venezuela, según datos de un experto petrolero y en tráfico marítimo, según el cual, este es el segundo barco que llegó al país esta semana.

Ni el Gobierno venezolano ni la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) han informado acerca del ingreso de la carga al país, pese a la desesperación de los ciudadanos en las últimas semanas, que aguardan hasta 6 días de cola para poder repostar y las protestas que se han desencadenado a causa de la falta de combustible, tal y como ha constatado EFE.

Los tanqueros llegan a Venezuela en medio de la severa escasez de gasolina que se vive en el país y que ha levantado protestas en las que también los ciudadanos se quejan por la falta de otros servicios básicos como la energía o el agua.

Maduro aseguró, en los primeros datos que ofrece al respecto, que esas compras de combustible las hicieron mientras Pdvsa "terminaba de montar las refinerías nacionales para llegar al punto" de producir lo que necesita el país para su consumo.

Una “remontada” en 30 días

El mandatario también anunció que Venezuela va a "una remontada de 30 días", que se prolongará del 5 de octubre, cuando comienzan siete días de flexibilización de la cuarentena, al 5 de noviembre.

El próximo lunes "comenzará el sistema de placas para el día de abastecimiento para regularizar bien y rápido" el suministro, según anunció, si bien no dio más detalles al respecto.

Al respecto, añadió que el vicepresidente y ministro del Petróleo, Tareck el Aissami, informará del plan con mayor precisión.

El mandatario subrayó que los pasos que está dando el Gobierno le llevan a estar "muy optimista" porque permitirán "una segunda remontada y estabilizar" la situación.

Finalmente, el gobernante explicó que los trabajadores de Pdvsa "están haciendo de tripas corazón" en las refinerías para reactivarlas, lo que implica comprar "en el mundo" distintos elementos que no especificó.

Además, puesto que algunos no los han podido traer, "en talleres de Pdvsa se han creado los repuestos para la recuperación tecnológica con ingeniería reversa" que han recuperar esas "viejas refinerías", que nunca confirmó cuáles son.