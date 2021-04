Papa facilita juicios a cardenales y obispos con funciones en el Vaticano

El mediocampista argentino Brian Sarmiento no se encuentra al 100 por ciento de sus condiciones físicas, razón por la que no será de la partida mañana ante Independiente Petrolero. Ver más Sarmiento no está en la plenitud de sus condiciones

El partido entre Vinto Palmaflor y Wilstermann, que debe disputarse este domingo 2 de mayo, fue adelantado para las 15:00, debido a las últimas restricciones de circulación que se determinaron en... Ver más Adelantan para las 15:00 partido entre Vinto Palmaflor y Wilstermann

El volante de creación de Wilstermann Cristian ‘Pochi’ Chávez deberá ser sometido a una artroscopia en la rodilla y deberá estar fuera de las canchas al menos un mes, por lo tanto, se perderá el... Ver más Pochi Chávez, capitán de Wilstermann, se perderá la fase de grupos de la Sudamericana