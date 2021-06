EEUU pide a Guatemala un trabajo conjunto sobre migración

Ciudad de Guatemala |

"Sabemos que mucha gente no se quiere ir de casa y que lo hace porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas", dijo ayer la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, al momento de pedir a Guatemala que trabaje en conjunto para atender las causas que empujan la migración a su país.



En su primera gira internacional, Harris inició la jornada con una reunión con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a quien reiteró la prioridad que la administración de Joe Biden le otorga a la región.



"Estoy en Guatemala para discutir y promover nuestras prioridades conjuntas, la más importante entre las que, como usted (Giammattei) ha mencionado, es abordar la migración y desde esta región en particular", dijo la vicepresidenta.



"Es de nuestro interés colectivo que trabajemos juntos donde podamos encontrar la posibilidad de resolver problemas de larga data", comentó Harris en el Palacio Nacional de la Cultura.



Para la vicepresidenta, "la mayoría de la gente no quiere irse de casa, no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde hablan su idioma y su cultura es familiar".



Harris consideró que, quienes migran, o "están huyendo de algún daño o simplemente no pueden satisfacer sus necesidades básicas quedándose en casa, no pueden simplemente satisfacer las necesidades que tienen para criar a sus hijos quedándose en casa".



Por ello, reiteró, es importante, como líderes, dar a la gente "un sentido de esperanza, de que la ayuda está en camino", en una región duramente golpeada por el covid-19, la violencia y la pobreza, situación que se agravó en 2020 por el paso de dos huracanes.



Eso sí, dijo, "la esperanza no existe por sí sola. Debe ir acompañada de relaciones de confianza, de resultados tangibles en términos de lo que hacemos como líderes para convencer a la gente de que hay una razón para tener esperanzas en su futuro", agregó.



Por su parte, Giammattei ofreció a Harris "un país que desea cooperar, que desea unir esfuerzos, un país de oportunidades, todavía".



"La construcción de esas oportunidades", evitará la migración "de esos jóvenes que se nos quieren" ir "y generemos en Guatemala las condiciones para que puedan encontrar aquí la esperanza que hoy no tienen".



Giammattei consideró que los problemas en su país son "producto de muchos años de atraso".



"Nos hace falta crear en la mente de los guatemaltecos esa posibilidad de generar la esperanza de que es aquí en donde tienen que luchar por construir el país y no luchar por arriesgar su vida a ir a otros países como EEUU", agregó.



La gira de la vicepresidenta está vinculada a la promesa de Biden de una política migratoria más "humana" luego de un enfoque duro de su predecesor, Donald Trump.



Pero Harris enfrenta retos aún más complejos que los que encontró Biden cuando, como vicepresidente de Barack Obama, estuvo a cargo del mismo tema.