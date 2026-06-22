Aeropuertos de Moscú cierran brevemente por oleada de drones

La capital de Rusia, Moscú, derribó decenas de drones en la madrugada del lunes y suspendió brevemente los vuelos en sus cuatro aeropuertos, según informaron las autoridades locales, tan solo unos días después de que Ucrania volviera a atacar la refinería de petróleo de la ciudad.

Casi 60 drones con destino a Moscú fueron derribados, declaró el alcalde Sergei Sobianin en Telegram, sin ofrece más detalles, y añadió que se habían enviado servicios de emergencia a las zonas donde fueron derribados los drones.

Ucrania ha lanzado drones contra Rusia en respuesta al bombardeo ruso de sus ciudades, aunque Sobianin no precisó si los drones del lunes eran ucranianos.

Las autoridades cerraron los aeropuertos capitalinos a las 02H39 (01:39 CET) y los reabrieron casi tres horas más tarde.

Los aeropuertos de Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo, así como el de Zhukovskiy, cerca de la capital, suspendieron sus vuelos, aunque estos se reanudaron posteriormente, según informó por separado el organismo regulador de la aviación.

El ataque se produce después de que drones volvieran a atacar la única refinería de petróleo de Moscú la semana pasada.

En esa ofensiva, los sistemas de defensa de Moscú derribaron casi 200 drones en uno de los mayores ataques aéreos contra la ciudad desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

Restringen energía y combustibles en Sebastopol

La ciudad de Sebastopol, en Crimea (anexionada por Rusia), canceló todos los eventos públicos al aire libre el lunes y mantendrá el alumbrado público apagado, según anunció el gobernador de la ciudad, Mikhail Razvozhayev, en Telegram, haciendo un llamamiento a la población para que redujera el consumo de electricidad.

Crimea, un popular destino turístico para los rusos, ha suspendido la venta de combustible al público y a las empresas, y el suministro se ha restringido a las agencias gubernamentales responsables de los servicios esenciales y la seguridad, debido a la crisis de combustible provocada por los ataques con drones de Ucrania contra sus rutas de suministro e instalaciones energéticas en otras regiones.