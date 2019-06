Tras ocho meses detenida, Pacajes cuestiona que jueces no cumplan normas

LA PAZ |

La exjueza Patricia Pacajes, entre lágrimas, contó hoy el drama que vive con la crisis del sistema judicial, el cual, pese a haber desvirtuado los riesgos procesales, la mantiene recluida ocho meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.

"Yo no entiendo la verdad por qué me mantienen detenida, por qué tienen miedo, a qué tienen miedo, por qué, no entiendo la verdad. No entiendo por qué no quieren aplicar la ley los operadores de justicia, yo también he sido jueza", refirió Pacajes a la conclusión de su audiencia de cesación a su detención preventiva.

Esta tarde se llevó una nueva audiencia de cesación a la detención preventiva de la exjueza y el Juzgado Primero de Sentencia de La Paz rechazó dar curso a esa solicitud.

Pacajes lamentó esa determinación y denunció que se vulneran sus derechos, porque certificó que cuenta con trabajo, familia, una hija menor y domicilio, y cooperó con las investigaciones, pero pese a eso le negaron la libertad con medidas sustitutivas.

"Nuevamente se me ha negado (la cesación a la detención) vulnerando todos mis derechos, en realidad yo ya no entiendo, tengo 18 años de formación de abogada y la ley es bien clara cuando se desvirtúan los elementos que llevan a la detención preventiva", refirió Pacajes.

Dijo que la negaron su solicitud, porque podría influenciar en los testigos del caso; la exjueza alegó que el principal testigo, Romel Cardozo, ya declaró por tanto ya no estaría latente ese riesgo procesal.

Reiteró que Cardozo cuenta con antecedentes penales y la grabó de manera ilícita para que ese audio se difunda en los medios de comunicación. Anunció que apeló la decisión judicial para revertir su medida preventiva.

La exjueza permanece detenida en la cárcel de Obrajes desde el 31 de octubre de 2018, acusada de violar la reserva judicial del caso bebé Alexander.

Pacajes fue procesada luego de que se hizo público un audio, en el que ella admite haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández, por una presunta violación al bebé Alexander.