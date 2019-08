El Alto no acatará el paro por el 21F

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, informó hoy que esa urbe, no acatará el paro cívico convocado para mañana, miércoles, por colectivos ciudadanos de varios departamentos debido a que la población alteña no comparte ese tipo de medidas de presión, pues "trabaja y come al día".

La autoridad edil, en conferencia de prensa, dijo que la realidad de esa ciudad le lleva a tomar esa decisión frente a la convocatoria de paro de actividades impulsada por el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) y ciudadanos que impulsan el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero.

"Los alteños son personas que trabajan a diario para poder llevar el sustento a su hogar, entonces es importante enmarcar esta respuesta y la razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo con los paros, porque los alteños trabajan y comen al día (...) no nos podemos dar el lujo de parar", aseveró Chapetón.

Sin embargo, dijo que respaldará las reivindicaciones por el respeto al voto ciudadano y a los procesos democráticos.

"Nosotros nos vamos a sumar y reiterar que se respete la decisión del pueblo y vamos a reprender a quien haya tomado o asumido la vulneración de uno de los derechos más importantes de los ciudadanos", refrendó.

La medida de presión contra la repostulación del presidente Evo Morales en los comicios de octubre próximo busca también la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por habilitar al candidato oficialista.

El 21 de febrero de 2016 la mayoría de la población boliviana rechazó la opción a una nueva repostulación del presidente Evo Morales.Sin embargo el Tribunal Constitucional en 2017 habilitó su candidatura indefinida en el marco del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obviando los resultados de la consulta ciudadana y el mandato de la Constitución Política del Estado.

El 2018 el binomio Evo-Álvaro quedó consolidado tras su habilitación en el TSE.