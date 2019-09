El paro médico cumple un mes y tres puntos estancan el diálogo

El paro médico nacional cumple hoy un mes de ejecución, con el diálogo estancado en tres de los cinco puntos exigidos por los galenos, que no logran coincidencias con el Ministerio de Salud pese a las múltiples reuniones y la mesa de diálogo iniciada hace tres semanas.

Tras abordar tres de los cinco puntos en debate, no se encuentran puntos coincidentes y la solución no se define hasta el momento.

Los galenos piden la atención de cinco puntos: la institucionalización de los cargos de profesionales en salud, la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley General del Trabajo, la declaración de sector estratégico al Sistema Nacional de Salud y su participación en la ley del cáncer.

La última reunión que tuvieron los representantes de ambos sectores se desarrolló el pasado lunes, pero los médicos pidieron que las propuestas se analicen con sus bases.

Los acuerdos avanzaron en el primer punto (institucionalización de cargos) y en el cuarto (declaratoria de sector estratégico), pero en los puntos de la Ley General del Trabajo y la Ley 1189 no existió el mínimo consenso (ver recuadro).

Al respecto, el presidente del Colegio Médico Departamental Cochabamba, Edgar Fernández, aseguró que luego de la última reunión no recibieron ninguna nota escrita en la que se haga conocer las propuestas de parte del Ministerio.

“Van más de dos semanas que no nos responden de forma escrita y seria. Mientras no pase eso, nosotros no podemos hacer nada y continuamos con las movilizaciones que hemos empezado”, sostuvo el galeno.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, luego de cumplir la reunión en Santa Cruz, señaló que se presentaron varias propuestas a cada punto, pero los representantes de los médicos se aferraron a su pliego petitorio y no negociaron ninguno de los planteamientos.

El debate abordó sólo tres de los cinco puntos que se tienen que analizar. En la última reunión no se dio a conocer una posible fecha para reanudar con el diálogo. El diálogo se inició el pasado 9 de septiembre con una reunión en la ciudad de Cochabamba, que ingresó en cuarto intermedio luego de 10 horas de debate.

La mesa de diálogo se reanudó una semana después e ingresó nuevamente en receso por la falta de acuerdos.

“El Ministerio espera mucho tiempo para responder cosas tan importantes como esto. Si hubiera una respuesta inmediata, se puede hacer las gestiones”, aseguró el representante del gremio cochabambino.

Por su parte, el gremio médico, al no tener las propuestas del Ministerio por escrito, considera que las medidas de presión pueden radicalizarse.

“Vamos a empezar con movilizaciones y luego tomaremos medidas más drásticas como el ayuno voluntario y el ayuno seco”, aseguró Fernández.

31 días de paro médico. La medida comenzó el pasado 19 de agosto; un mes después, no se ha dado una solución que le ponga fin al conflicto.

RECHAZAN PROPUESTA DE BONO DE RIESGO

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, calificó ayer de absurda la propuesta del Ministerio de Salud de otorgar un bono de riesgo a los galenos del sector público para que ya no sean incluidos en la Ley General del Trabajo.

“La propuesta del Ministerio de Salud es de Bs 95 al mes, una cifra indignante, que este bono se pueda acumular y nos puedan entregar Bs 1.200 por año”, dijo.

Institucionalización de los cargos. (Hay avances)

Ministerio de salud: Respeto a la institucionalización de cargos en el sector médico, siempre y cuando se garantice la continuidad del personal que migró de contratos a ítems. Plantean la institucionalización cerrada.

Sector médicos: Institucionalización de cargos de base y jerárquicos. Examen de competencias y méritos, que se respete la Ley 3131 y se avalen las contrataciones a partir del concurso de méritos para el sistema de salud y para el SUS.

Abrogación de la Ley 1189 de la CNS. (Sin avances)

Ministerio de salud: Proponen trabajar de manera conjunta en la reglamentación y, en caso de haber alguna observación, se abre la posibilidad de elaborar una ley complementaria.

Sector médicos: Piden la abrogación de la ley porque consideran que no tiene validez legítima y legal. Además piden la destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud, así como el concurso de méritos para los funcionarios de la CNS.

Incorporación a Ley General del Trabajo. (Sin avances)

Ministerio de salud: El Estado requeriría Bs 1.200 millones para incluir al personal médico en la Ley General del Trabajo. La posibilidad que se contempla es la de una alternativa intermedia como un bono o un seguro profesional.

Sector médicos: Demanda la inclusión de los profesionales en salud, proponiendo un plan de ingreso que sea adecuado en base a los recursos económico de manera progresiva o por etapas.

Declaración de sector estratégico. (Hay avances)

Ministerio de salud: El Ministerio de Salud aseguró que conversará con el Ministerio de Economía y planteó una mesa interministerial.

Sector médicos: Buscan que los profesionales puedan trabajar en el sector público y privado, por lo que piden que se levante el techo salarial, por lo que buscan la declaración de sector estratégico.

Participación en la ley del cáncer. (Sin avances)

Ministerio de salud: No hay respuesta.

Sector médicos: Al no haber tenido participación en la elaboración de la ley, buscan que se trabaje de manera conjunta.