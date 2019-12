Ingeniero Villegas se postula para vocal del TSE

El exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, en una entrevista con Gigavisión, anunció hoy que el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, no será su acompañante en las próximas... Ver más Camacho anuncia que Pumari no será su acompañante en las elecciones

El periodista de la cadena CNN, Fernando del Rincón, en el marco de su visita a Santa Cruz, recomendó a los bolivianos elegir a un presidente que esté al servicio de su pueblo, que no sea populista y... Ver más Del Rincón: "No elijan un payaso; no se olviden que su próximo presidente es su empleado y lo pueden despedir"

El ampliado nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se celebró en Cochabamba determinó darle un plazo de 72 horas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar la cuestionada ley... Ver más Ampliado del MAS determina consultas regionales a militantes para elegir binomio