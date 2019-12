Incendio produjo un deslave político antes de las elecciones

Más de 4 millones de hectáreas consumidas por el fuego en la Chiquitanía y cinco vidas segadas (cuatro bomberos voluntarios y un campesino) son el resultado del incendio que duró 70 días y que le significó un costo político al Movimiento Al Socialismo (MAS), pero también surgieron fuertes críticas contra los empresarios cruceños, por eso Bolivia Dice No también bajó en las encuestas, según el criterio del analista Carlos Toranzo.

“El incendio de la Chiquitanía cambió el voto de los cruceños y de los jóvenes de Bolivia; castigó a los empresarios cruceños. Por eso Ortiz quedó con un a votación tan baja”, dijo el analista político.

Toranzo agrega que el incendio llevó el voto a favor de Carlos Mesa.

Por su parte, el analista Franklin Pareja señala que el desastre ecológico generó la indignación de los ciudadanos por una mala gestión gubernamental que no actuó de inmediato para mitigar y confrontar los incendios, insistió que tenía todos los recursos y no declaró “desastre nacional” para poder capitalizar recursos, asistencia técnica y logística internacional. Ante esta situación, los cívicos de distintas ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz convocaron a cabildos para cuestionar las políticas del Gobierno que no apuntaban a preservar las áreas protegidas, pero además a hacer respetar la votación del 21 de febrero de 2016.

Determinaron un voto castigo para el MAS, la exigencia de anular todas las normativas que atentaban contra el ecosistema y el desalojo de asentamientos ilegales consentidos por los administradores de turno.

También se realizaron marchas en distintas ciudades del país, sobre todo dirigidas por estudiantes universitarios que llevaban mensajes de “biocidio” en Bolivia.

El entonces vicepresidente Álvaro García Linera admitió que el desastre natural se electoralizó y, por lo mismo, afectó la votación del MAS.

“Entendemos que hay una tendencia del crecimiento del voto de Evo (Morales) que se ha ralentizado un poco a partir del tema de los incendios en la Chiquitanía, pero que es una tendencia ascendente”, dijo en una entrevista el 12 de septiembre pasado.

Sin embargo, indicó que la victoria estaría asegurada para el MAS y lo que estaba en juego es conseguir los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

8_9_pag_3_el_deberrrrrr.jpg Cabildo de Santa Cruz, el 4 de octubre. EL DEBER

Dos aspectos que también marcaron la etapa preelectoral del 20 de octubre fue la guerra sucia entre las organizaciones políticas en competencia y la cantidad de encuestas que se difundieron.

Entre mayo y octubre se difundieron 18 encuestas o estudios de opinión sobre la intención de voto; sin embargo, llamó la atención la diferencia de puntos que existía entre el primer y segundo candidato: uno de los estudios daba una diferencia de 5 puntos y otro ponía un margen de diferencia de 22.

Causó polémica que el TSE hubiera impedido la difusión de resultados de dos encuestas elaboradoras por la fundación Jubileo y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que curiosamente era la que menos puntos de diferencia reflejaba entre los dos primeros candidatos.

Todos los candidatos a la Presidencia señalaron que no confiaban en las encuestas, sobre todo los que no tenían un porcentaje favorable de intención de voto; sin embargo, también decían que las tomaban como un instrumentos para ajustar su estrategia de campaña electoral.

Guerra sucia y “fake news”

A menos de un mes de los comicios generales del 20 de octubre, la exposición de ideas y los debates fueron reemplazadas por la “guerra sucia”, el uso de “fake news” o noticias falsas, los spots y, en menor medida, la campaña tradicional “de calle” para ganarse la preferencia del voto, coincidieron dos analistas políticos.

Las “fake news”, encuestas trucadas, la difamación y la ofensa entre candidatos marcaron las elecciones en Bolivia. Según Marcelo Arequipa, se identificaron tres frentes de pelea: el primero, de Evo Morales contra Carlos Mesa; el segundo, Mesa contra Evo y Oscar Ortiz, y el tercero, Ortiz contra Mesa, hablando de los tres frentes que tienen un mayor respaldo.

Incluso, en la última etapa las acusaciones pasaron a los insultos. Es el caso del Evo Morales, quien llamó “delincuente” y “cobarde” a Carlos Mesa.

Cuidado del voto ciudadano

Ante el temor de un fraude, frentes de oposición, activistas e instituciones activaron al menos ocho sistemas para el control del voto en Bolivia y en el exterior.

Bolivia Dice No (BDN), Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) crearon, por separado, aplicaciones.

Activistas también lanzaron la aplicación Manda tu Acta, que tenía la intención de controlar el voto de las personas habilitadas para sufragar tanto en Bolivia como en el exterior.

Por otro lado, la Ruta de la Democracia creó la aplicación “Yo reporto Bolivia”, de acceso libre y en la que el votante podía reportar el resultado de la votación de su mesa.

CRONOLOGÍA

3 de agosto

Focos de calor

La Gobernación de Santa Cruz reporta 562 focos de calor y cinco municipios se declaran en alerta roja.

8 de agosto

Alerta roja

La Gobernación de Santa Cruz declara alerta roja por los incendios.

18 de agosto

Desastre departamental

La Gobernación de Santa Cruz declara desastre departamental ante el descontrol del incendio forestal.

21 de agosto

Acciones del Gobierno

El Gobierno nacional autoriza la contratación del avión boeing Supertanquer 747. Dos días después llega la aeronave.

3 de septiembre

Marcha de niños de kínder

La Policía impide el ingreso de una marcha de niños en defensa de la naturaleza, a la plaza Murillo.

20 de septiembre

Jóvenes se movilizan

Estudiantes de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba salen en una marcha en defensa de la naturaleza.

4 de octubre

Cabildo en Santa Cruz

Miles de ciudadanos participan del cabildo convocado por el Comité Cívico para resguardar la Chiquitanía.

7 de octubre

Cero focos de calor

Las Fuerzas Armadas reportan cero focos de calor en la Chiquitanía.