Sujeto flagelaba a sus sobrinos porque son afrobolivianos

“Mi tío nos hacía comer bichos y bosta de animales. Nos castigaba poniéndonos de rodillas sobre tapacoronas, además de burlarse de nuestro color de piel”, es parte de la declaración de un joven afroboliviano de 15 años, ante psicólogos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Guanay.

Él y su hermano de 9 años, por más de cuatro años, fueron víctimas de agresión psicológica, discriminación y violencia por parte de su tío de 31 años, quien tras su audiencia de medidas cautelares fue beneficiado con medidas de carácter personal (puede defenderse en libertad), pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El fiscal de Guanay, Bernardo Mamani, informó que el hecho se produjo en la comunidad de Achiquiri (Mapiri). En primera instancia, la Fiscalía solicitó la detención preventiva para el agresor en Chonchocoro, en apelación ratificarán esta solicitud.

“Las víctimas no viven en su comunidad porque tienen miedo de morir. Realmente no entendemos cómo el juez no valoró el peligro que corren los menores”, dijo el fiscal.

El sindicado fue identificado como Heraldo T. V. (31), investigado por violencia familiar y psicológica, además de racismo y discriminación. En su declaración, admite que las víctimas son sus sobrinos y que habría procedido de esta manera por problemas que tienen con la madre de los menores.

“Estamos pidiendo garantías para la vida de los menores y para su mamá, quien durante 16 años también fue víctima de agresión y discriminación por ser afroboliviana”, explicó Mamani.

El Ministerio Público apeló la determinación del representante del juzgado mixto de Sorata que atendió el caso en suplencia legal del juzgado de Guanay.

Se prevé que en los próximos días las víctimas presten su declaración en la cámara Gessel, esto para evitar que sean re victimizados.

En tanto se resuelva la apelación de la Fiscalía y se logre la detención preventiva del acusado, con respaldo de la DNA y la Defensoría del Pueblo, se solicitarán medidas de protección para las víctimas.

Por más de cuatro años fueron víctimas de agresión psicológica, física y discriminación racial por parte de su tío

¿QUÉ ES RACISMO Y CUÁL ES SU SANCIÓN?

El 8 de octubre de 2010 se promulgó la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, con el objetivo de establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y eliminar conductas racistas.

Las personas que falten a esta ley deberán afrontar una sanción por racismo, tres a siete años de prisión, y por discriminación, de uno a cinco años de detención.

Esto podría variar dependiendo del agravante.