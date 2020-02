López: En Chapare hay una minoría con poder y entrenamiento militar

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo ayer que es necesario “clarear” las cosas en el trópico de Cochabamba y denunció que existe una minoría de la población en esa región que goza de privilegios que amenaza al resto de los habitantes, pero además que está organizada porque recibió entrenamiento militar en Venezuela y Cuba.

Señaló que ante esta situación es necesario tomar acciones. “No sé si en este Gobierno o el próximo, pero yo creo que lo más importante es que ojalá haya la opción de hablar primero”, dijo.

“Hay una minoría con poder otorgado por el anterior Gobierno, minoría organizada y hay que decir la verdad en algún caso entrenado en Venezuela y Cuba”, dijo el ministro de Defensa en el programa Asuntos Centrales.

Agregó que estas personas no sólo viajaban a estos dos países a pasar cursos de ideologización sino también de entrenamiento militar. “Seamos concretos”.

Pese a ello, López dijo que las Fuerzas Armadas no los ven como enemigos. Sin embargo, advirtió que la “policía sindical” trabaja de forma estrecha con este grupo. “(Los policías sindicales) no están armados, pero detrás de ellos sí hay gente armada”.

Ante la negación de los dirigentes cocaleros sobre la existencia de los policías sindicales haciendo controles, López dijo que “no sean mentirosos” e invitó a los medios de comunicación a comprobar esta situación.

“Todavía tienen el atrevimiento de pedir credenciales a nuestros oficiales cuando van en buses a sus hogares”, dijo el ministro.

Agregó que, si hay un accidente, los policías sindicales asumen el rol de la Policía boliviana. “Dejémonos de macanas, parece un micro-Estado paralelo”.

Por otra parte, señaló que existen “indicios” de que habría venezolanos, cubanos y colombianos en la zona del trópico de Cochabamba; sin embargo, esto tendría que ser corroborado y, si es así, se hablaría “ en otro tono”. Ante esa situación señaló que las Fuerzas Armadas están entrenadas y preparadas.

Erradicación

López dijo que las tareas de erradicación se realizarán como están planificadas, pero se prestará más atención en los parques nacionales. Dijo que para esta gestión se prevé erradicar 8.500 hectáreas tanto en el trópico de Cochabamba como en los Yungas de La Paz. Sin embargo, aclaró que estas tareas no están focalizadas sólo en Chapare, sino sobre todo a las zonas protegidas.

El sábado, el dirigente cocalero de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, dijo que el Gobierno sólo se encarga de amenazar al sector porque desde mediados del mes de enero anuncia que ingresará a erradicar, pero hasta ahora no hay nada.

“Todavía tienen el atrevimiento de pedir credenciales a nuestros oficiales cuando van en buses a sus hogares”

“SI NO HAY POLICÍAS, NO HAY ELECCIONES”

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, señaló ayer que “si no hay policías, no hay elecciones, se acabó”. Dijo que si no hay uniformados en el trópico de Cochabamba como hasta ahora, quién cuidará las urnas o quién cuidará los votos.

Por otra parte, López señaló que todos los candidatos deberían ingresar y circular libremente a por toda la región del trópico de Cochabamba así como por todo el país. Sin que haya temor de ser agredido, por lo tanto, planteó la necesidad de un acuerdo nacional de todos para que no se presenten inconvenientes.

Dijo que las Fuerzas Armadas estarán listas si se requiere su colaboración en caso de dificultades.