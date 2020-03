Cuentan que la gente “vive normal” en el área rural

“En el área rural, la gente está viviendo normal”, manifestó el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhonny Pardo. Señaló que no se están acatando las medidas, no por querer incumplir, sino porque muchas de ellas están fuera del contexto de la vida en el campo.

“Las casas están lejos una de la otra. Casi no hay contacto físico entre las personas y no se tiene transporte público para movilizarse. Entonces, esas medias no son necesarias en el campo”, explicó Pardo, quien muestra sus recaudos para evitar el contacto durante la conferencia.