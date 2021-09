Diputada de CC denuncia amenazas y acoso político tras dar a conocer intento de soborno

La diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, denunció este jueves que es víctima de amenazas y acoso político tras dar a conocer presuntos intentos de soborno de parte de legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS).

“He sido sometida a múltiples amenazas y acoso estos días, por eso no me sorprende que sea el mismo presidente de la Cámara (de Diputados) quien incurra en actos de acoso político vulnerando la Constitución Política del Estado, incurriendo en faltas tipificadas en la Ley 243 y en la 348 y vulnerando el Artículo 151 de la Constitución Política del Estado”, señaló Nogales en un video.

La diputada opositora agregó que Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, incurre en un “acto de cobardía y abuso” al señalar que la enviará al Comité de Ética por denunciar sin mostrar pruebas.

Nogales agregó que Mamani “replica la actitud que tiene en la Cámara donde en más de una ocasión me ha hecho callar, no solamente a mí, sino a otras diputadas mujeres y se ha enfurecido cuando le dije que yo era tan diputada como él”.

“Si me quiere mandar al Comité de ética presidente por ser fiel a mis principios y expresarme hágalo, no me amenace, pero sea honesto con el país y diga la razón verdadera, diga que no admite que una diputada joven y mujer se haya atrevido a develar las siniestras y oscuras formas de proceder para imponer sus planes y caprichos#, finalizó la legisladora.

Más temprano, Mamani informó que denunciará ante la Comisión de Ética de esa instancia legislativa a la diputada por haber denunciado sin pruebas presuntos intentos de soborno de oficialismo.

En pasados días, Nogales dijo que recibió varias llamadas anónimas de personas ofreciéndole dinero para garantizar los dos tercios que permitan procesar a la expresidenta Jeanine Áñez por los hechos de Sacaba y Senkata y acusó a miembros del MAS.

