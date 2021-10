Padre de Camacho: Gobierno usó declaraciones fuera de contexto de mi hijo para montar el caso "golpe"

José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que las declaraciones descontextualizadas de su hijo, respecto a contactos con militares en la crisis de octubre de 2019, fueron utilizadas por el Gobierno para “montar” el caso de supuesto “golpe de Estado”.

José Luis se presentó este martes a declarar en la Fiscalía de Santa Cruz de manera simbólica, al no poder viajar a La Paz para cumplir con la convocatoria del Ministerio Público, debido a su estado de salud.

Según El Deber, Camacho llegó acompañado de sus abogados y en ventanilla entregó un memorial en la Fiscalía para que conste su "predisposición de someterse al proceso", considerando que él y su hijo, Luis Fernando Camacho, han sido imputados por los delitos de terrorismo y sedición.

A la salida de la Fiscalía Departamental, el padre del exlíder cívico se refirió a las supuestas declaraciones vertidas por Luis Fernando Camacho en sentido de que su padre había "cerrado" con los militares durante la crisis de octubre de 2019.

Según explicó José Luis Camacho, se trataría de "declaraciones fuera de contexto" que se han malinterpretado.

"Yo acudí al Comité Cívico preocupado por la estadía de mi hijo que lo podían matar en La Paz. Ellos me dijeron que no me preocupe, nosotros sabemos que nuestras Fuerzas Armadas jamás van a tirar en contra del pueblo", declaró en referencia al supuesto acuerdo con los militares.

Aseveró que el Gobierno se ha basado en esas declaraciones de Luis Fernando Camacho sacadas de contexto para "montar el caso de supuesto golpe de Estado".

Jerjes Justiniano, abogado de Camacho, dijo que ambos, padre e hijo, afrontarán el proceso, porque "no han cometido ningún delito".

Además, José Luis Camacho indicó que tampoco se arrepiente de las acciones que desencadenaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.