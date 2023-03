Jhonny Fernández denuncia que la agresión que sufrió fue "premeditada· y la Gobernación lo ve como un hecho "aislado"

Como un acto "premeditado", así calificó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, a la agresión que sufrió en pasadas horas. Mientras que desde la Gobernación lo calificaron como un hecho "aislado" provocado, supuestamente, por personas que lo acompañaron.



La autoridad municipal explicó que el hostigamiento hacia su persona y a otros dos funcionarios ediles comenzó cuando ingresó a las instalaciones del ente departamental cuando comenzaron los gritos y luego, fuera de la Notaría de Gobierno, un tumulto de personas comenzó a concentrarse.



Posteriormente, Fernández dijo que solicitó que se llame a la Policía ya que no permitían salir, sin embargo, llegaron gendarmes municipales quienes lograron rescatar a Fernández en medio de la lluvia de huevos, agua, botellas e incluso piedras.



"La verdad de que eso ya estaba premeditado, se notaba al tiro, porque sabían desde ayer que ya yo iba a ir pero yo tampoco no puedo dejar de hacer mi trabajo. Yo fui con la mejor preposición, muy amable, salude a todos a pesar que me comenzaron a agredir verbalmente", indicó en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL.



Fernández tuvo que acudir personalmente a la Notaría de Gobierno para firmar unos documentos que deben ser protocolizados a pesar de que solicitó que se lo puedan enviar hasta su oficina.



La Gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado donde señala que en realidad hubo "provocaciones y actos hostiles" de las personas que acompañaban al Alcalde mientras realizaba los tramites respectivos.



Aseguró además que se "garantizó" la seguridad de la autoridad municipal y se permitió que pueda desarrollar sus actividades y salir de las instalaciones de la Gobernación "sin que se ponga en riesgo su integridad física".



"Entendemos que afuera de la Gobernación se dieron situaciones de algunos disturbios y provocaciones por parte de las personas que acompañaron a la delegación del Alcalde, sin embargo entendemos que son hechos aislados que se disiparon cuando la autoridad abandonó las instalaciones de la Gobernación", añade el documento.



Desde la capital cruceña, el vocero de Asunto Jurídicos de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, informó que ya formalizó una denuncia ante la Fiscalía e incluso, dijo que ya se tienen identificadas a las personas que participaron como jefe de Seguridad de la Gobernación, Juan Carlos García, y la asambleísta departamental de Creemos, Keyla García.



Según el funcionario, García "dio la orden" para que se les impida salir a Fernández y a la secretaria municipal de Planificación, Andrea Daza. En el caso de la asambleísta, se la responsabilizó de "movilizar a los funcionarios de la Gobernación" y agredir a la comitiva edil.



"Más allá de los problemas que puedan tener (en la Gobernación) no tienen porque estrellarse contra las autoridades del municipio, contra el alcalde quién finalmente lo único que hace es trabajar por el desarrollo de la ciudad", añadió Montenegro.



En medio de la agresión un funcionario de la alcaldía fue herido en la cabeza, presuntamente por una piedra, y varios trabajadores de la prensa también fueron alcanzados por huevos y el agua que se lanzó en contra del alcalde cruceño.