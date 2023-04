Descuento, currícula y carga horaria frenan diálogo de maestros y Gobierno

Descuentos por los días no trabajados, vigencia de la nueva malla curricular e incremento insuficiente de carga horaria fueron los tres puntos insalvables que frenaron ayer a la madrugada la solución al conflicto que enfrenta al magisterio urbano con el Ministerio de Educación, desde hace seis semanas.

El magisterio urbano y el Ministerio de Educación instalaron una mesa de diálogo el martes por la noche tras conocer la contrapuesta del Gobierno; sin embargo, después de ocho horas, no se logró ningún avance. El dirigente Rolando Alejo explicó que, si bien el Ministerio de Educación emitió un instructivo que aclara que la aplicación de la nueva malla curricular no es obligatoria, no se logró la suspensión de su aplicación. Sobre las horas de déficit histórico, lograron que el Gobierno suba de 5 mil a 8 mil horas, pero el pedido es más.

El ministro de Educación, Edgar Pary, señaló que el magisterio no tomó en cuenta el avance de las propuestas, “ya se llegó de 5 mil a 8 mil horas y hubo el compromiso de que el incremento seguirá avanzando de manera gradual hasta septiembre”, sostuvo.

Alejo admitió que no pudieron lograr nada en los puntos sobre más presupuesto para el sector ni en la creación de nuevos ítems, “no hubo ningún avance”.

El magisterio urbano inició sus movilizaciones desde el 8 de febrero y hasta la fecha ejecutaron protestas sostenidas con bloqueo de calles y caminos, marchas de protesta, huelgas de hambre y paro de actividades.

Desde la dirigencia del magisterio adelantaron que las medidas de presión serán masificadas y que se sienten más fortalecidos. “Estamos firmes en pie de lucha, más bien hace que se despierte y se empiece a organizar para poder ser escuchados. El Ministro de Educación está jugando al cansancio, parece, pero nosotros nos mantenemos fuertes y sólidos con esa unidad que nos caracteriza al magisterio para seguir luchando por nuestras demandas que son justas y legítimas”, señaló Alejo.

Los maestros tienen prevista una gran concentración hoy a las 8:00 en la autopista hacia El Alto y luego una movilización masiva.

Los profesores de base protagonizaron ayer movilizaciones que fueron reprimidas por la Policía. Un grupo de maestros logró ingresar a la plaza Murillo, para protestar en contra del Ministerio de Educación, pero fue gasificado por efectivos de la Policías que usó perdigones y balines. Algunos profesores resultaron heridos en la parte del rostro.

Maestros heridos

La dirigencia de los maestros reportó varias decenas de heridos en sus filas, uno de los más afectados es un docente del municipio cruceño de Roboré, quien participaba en la marcha que llegó el lunes hasta cercanías del Ministerio de Educación. Un balín impactó en su ojo izquierdo, fue operado el martes y ahora tiene riesgo de perder la vista.

Ayer, una profesora se desmayó tras ser gasificada.

El factor común es el uso de agentes químicos y una pistola de “paintball” que usan los agentes de la UTOP para dispersar a los movilizados.