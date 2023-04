El MAS pide a Arce que defienda a Evo ante el proceso iniciado en su contra en Perú

La dirección nacional del MAS demandó al presidente Luis Arce que salga en defensa de Evo Morales ante el proceso iniciado en su contra en Perú.



"La demanda que se está haciendo a nuestro hermano Evo Morales en Perú es totalmente injusta , ilegal y que nuestro Presidente debía pronunciarse, debía defender, porque es un hermano expresidente del estado de Bolivia y gracias a él hemos sacado adelante a bolivianas y bolivianos, tenemos muchos cambios gracias al hermano Evo" expresó el vicepresidente del partido, Gerardo García.



La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno abrió una investigación preliminar contra el expresidente Morales; el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza.



Las pesquisas, por un plazo de 60 días, son por el presunto delito contra la seguridad nacional - traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional. Durante este periodo, se ha dispuesto recabar las declaraciones de los investigados, entre otros actos indagatorios, según información publicada por El Comercio.



¿Por qué no se pronuncian, por qué no se defiende a una persona que realmente ha sacado adelante Bolivia, nos preocupa de gran manera, si somos del instrumento político del MAS-IPSP, siempre le escuchamos hablar a nuestro Presidente y Vicepresidente, nos reuniremos y convocaremos a una reunión donde podamos debatir las diferencias, de repente debe haber diferencias pero aquí nos damos cuenta de que en vez de debatir esas diferencias están más preocupados en conformar otro partido político", cuestionó García.



Morales está sindicado de generar separatismo en el vecino país; sin embargo, no se presentó a declarar por lo que fue notificado por segunda vez.