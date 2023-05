Exjesuita Pedro Lima: “El tema Juan XXIII es la punta del iceberg"

El exjesuita Pedro Lima, quien dijo que fue expulsado de la Compañía de Jesús tras denunciar abusos sexuales del cura Alfonso Pedrajas, afirmó que este caso es solo al "punta del iceberg" y que habrá muchas cosas más.

En una entrevista con El Deber, el exjesuita, radicado en Paraguay, afirmó que "hay muchos otros temas que están en proceso" y que "la Compañía de Jesús siempre ha tratado de desacreditarme y atacarme".

"El tema Juan XXIII es la punta de un iceberg. Es fuerte lo que se viene", dijo.

El fallecido jesuita Pedrajas develó en un diario, que llegó al periódico español El País por un familiar, que abusó sexualmente de al menos 85 niños durante su estadía en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, durante la década de los 70 y 80 del siglo pasado.

Lima, aseguró, denunció a este y otros curos pederastas y por eso fue expulsado de la Compañía de Jesús.

"Sabemos de varias personas que han recibido represalias, pero creo que mi caso fue paradigmático, marcó una línea para que los religiosos no denunciaran", dijo.

Afirmó que "hay una especie de política de amedrentamiento, como un grupo de acción de ellos para contraatacar. No es fácil enfrentarse a la Iglesia Católica, la institución más poderosa a escala mundial" y que por eso no están saliendo otras denuncias.

"A mí me difamaron, me atacaron, me amedrentaron; sin embargo, esto empieza a conocerse y no se detendrá porque hay muchos casos que no han visto la luz. Las víctimas son muy vulnerables, pero ya están en contacto para poder dialogar", afirmó.

Dijo que se contactó con varios exestudiantes y que es momento de romper con el silencio.

Insistió en que "es fuerte lo que se viene" y que se siente "presionado porque lo que viví en la congregación tuvo consecuencias negativas en mi vida en muchos sentidos. Es un problema que remueve todos los resortes y la autoestima".

Dijo que no tiene confianza en la Compañía de Jesús.

"Nosotros acudiremos a la instancia internacional, pero eso será más adelante. Coordinamos con otros grupos, como los ex alumnos del Juan XXIII de la Compañía de Jesús, no podemos hacer acciones solitarias", aseveró.



" Es terrorífico lo que he vivido" dijo y criticó que en la Iglesia "no había filtro alguno" para evitar casos de pederastia.