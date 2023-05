Diputado Arce sugiere crear "registro de corruptos" y dice que denunciará a tres fiscales

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce sugirió este miércoles la creación del “Sistema nacional de registro de corruptos” y anunció que presentará una denuncia penal por el presunto delito de prevaricato contra los tres fiscales de Sucre que sobreseyeron a 12 implicados en el caso “coimas ABC”.



“La Ley 1263 que modifica La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece y precisa que los fiscales cometen prevaricato. Vamos a presentar una denuncia penal contra estos fiscales que han cometido prevaricato. Las pruebas contundentes están ahí y dice que no han encontrado pruebas, que era un adelanto”, cuestionó Arce.



El Ministerio Público en Sucre emitió la resolución de sobreseimiento en el caso de la presunta coima de Bs 18 millones en la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).



Bajo esa determinación de tres fiscales, se liberó de culpa a los 12 procesados en la denuncia que presentó el oficialista Arce. La Fiscalía dijo que la entrega de Bs 9 millones no eran coimas, sino “un adelanto”.



“Este hecho (de sobreseimiento) expresa, lo abominable, lo asqueroso, lo repugnante del trabajo de esta comisión de fiscales. No encontramos una explicación en relación al actuar de estos fiscales”, lamentó.



En ese marco, sugirió la creación del “Sistema nacional de registro de corruptos” con el fin de evitar que, las personas que administran la justicia y obren por encima de la ley, vuelvan a ser fiscales, vocales, jueces o magistrados.



“En virtud a estos fiscales mediocres y sinvergüenzas, – no hay otro denominativo para llamarlos –, es que hoy estamos remitiendo una nota al ministro de Justicia (Iván Lima) para que se cree este ‘Sistema de registro nacional de corruptos’”, informó.



Además, envió una petición de informe escrito a la Fiscalía para conocer los antecedentes, historial de denuncias, la forma en cómo ingresaron a la fiscalía de Sucre y el cómo se mantienen en el cargo.