Recrudece presión de sectores con bloqueos; la ABC reporta 41 puntos

La Central Obrera Boliviana (C0B), los maestros del país, los campesinos de La Paz (Ponchos Rojos), los cocaleros del trópico de Cochabamba y otros sectores han radicalizado las medidas de presión desde ayer.



Las demandas de los sectores son variadas y van desde pedido de aumento salarial, ítems para maestros, abrogación de la Ley 1720, hasta pedidos de renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

El departamento más afectado es La Paz, por el bloqueo de carreteras en todas la salidas de la ciudad por la Federación de Campesinos Túpac Katari y el cierre de calles en el centro paceño por los maestros que colapsaron el normal tránsito en la sede de Gobierno.

El último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras reportó (ABC) reportó ayer 41 puntos de bloqueo en siete los departamentos del país.

La Paz (16 puntos de bloqueo) y Santa Cruz (12) son los más afectados y solamente Pando y Tarija no registraron bloqueos.

Las protestas de los sectores sociales, principalmente de los maestros, se replican en varios lugares del país.

En Cochabamba, desde la mañana de ayer, los maestros bloquearon varias calles de la ciudad impidiendo el tráfico de vehículos e impidiendo el normal desarrollo de las actividades laborales.



Los maestros urbanos marcharon con el pedido de aumento salarial, mientras que la COB realiza una protesta alrededor de la Plaza Murillo en La Paz.

La Paz

Las calles han sido cerradas por contingentes policiales. El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, sostuvo que cada día reciben más apoyo y pidió disculpas a la población por los perjuicios.



Hace unos días, la COB presentó un pliego petitorio al Gobierno, en el que piden aumento salarial, están en contra de la ley 1720 y rechazan la gasolina de mala calidad, entre otros.

El secretario ejecutivo de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, ratificó ayer que los campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz son quienes demandan la renuncia dePaz, a quien acusa de no cumplir con sus promesas electorales y responsabiliza de la crisis que, desde su punto de vista, se registra en el país.

Desestabilización

En tanto, Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, afirmó que las movilizaciones tienen fines de “desestabilización política” y tintes de “conspiración”. Zamora destacó que el Presidente “no va a renunciar”.



El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que las instrucciones de estas movilizaciones llegan desde el trópico de Cochabamba, bastión del evismo. Además, la autoridad aseguró que “están moviendo con plata a la gente”.



