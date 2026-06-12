Diputado chileno exige resultados concretos tras incautación de "narcomadera"

El diputado chileno Sebastián Videla afirmó que la investigación conjunta anunciada entre Bolivia y Chile tras la incautación de más de una tonelada de droga impregnada en madera debe traducirse en resultados concretos y no quedarse únicamente en compromisos o anuncios oficiales.

La autoridad chilena se refirió al operativo desarrollado por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, el Servicio Nacional de Aduanas y equipos especializados de la Armada de Chile, que permitió detectar un cargamento de droga oculto en madera con destino a Europa, Norteamérica y Oceanía.

"Estamos hablando de una incautación que supera los 8.300 millones de dólares. Es una investigación que lleva tiempo y demuestra que este tipo de organizaciones criminales operan de manera internacional", señaló.

Lucha contra el narcotráfico

Videla explicó que la investigación identificó al menos 45 contenedores sospechosos y cerca de 32 despachos relacionados con el envío de droga, principalmente cocaína y ketamina, que lograron salir sin ser detectados en etapas previas.

Sin embargo, el parlamentario sostuvo que el principal desafío ahora es fortalecer la cooperación binacional para enfrentar no solo el narcotráfico, sino también otros delitos transnacionales que afectan a ambos países.

"Este es el camino, pero no puede quedarse solo en un anuncio. La gente quiere ver acciones concretas, detenciones, condenas y resultados reales contra las bandas criminales", enfatizó.

El legislador destacó que en los últimos años Chile ha debido enfrentar el crecimiento del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, armas, vehículos robados y contrabando a través de pasos fronterizos no habilitados.

Investigación del caso

En ese contexto, valoró el anuncio realizado por el ministro de Gobierno de Bolivia sobre la conformación de un comité internacional para investigar el caso, aunque insistió en que las medidas deben materializarse cuanto antes.

"Se han firmado muchos acuerdos y se han realizado muchas reuniones, pero lo importante es cuándo se harán los operativos, cómo se ejecutarán y qué resultados tendrán", afirmó.

Videla también recordó que existe interés en ampliar la cooperación bilateral en temas como la recuperación de vehículos robados y el combate a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

La incautación es considerada una de las más importantes registradas en Chile y abrió una investigación internacional para identificar a los responsables y determinar el origen y la ruta completa del cargamento.