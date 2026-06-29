COB y Ejecutivo activarán cinco mesas de trabajo para tratar agenda de diálogo esta semana

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) instalarán esta semana cinco mesas de trabajo y comisiones especiales para abordar la agenda de diálogo que se suscribió entre ambas partes hace poco más de una semana.

"Hay cinco comisiones, en las cuales hay comisiones especiales", dijo el dirigente de la COB, Marín Sandoval, a Unitel.

El objetivo de estas instancias será atender y analizar el pliego de demandas 2026 presentado por la COB, en el marco del diálogo entre el ente matriz de los trabajadores y el Ejecutivo para abordar las principales necesidades y requerimientos de los distintos sectores laborales del país.

Ambas partes acordaron una agenda de ocho ejes: derechos humanos; garantías orgánicas y pacificación; cumplimiento de compromisos y control social; soberanía económica y defensa de las empresas públicas; transparencia, fiscalización e investigación soberana; política de hidrocarburos; socialización legislativa y democracia participativa; canasta familiar, derechos laborales y seguridad social; y medio ambiente y política internacional pacifista.

"En una reunión de coordinación de la COB se determinó que cada organización afiliada designe tres delegados con capacidad de decisión para participar en las distintas mesas", informó Pablo Ocza, dirigente fabril. Sin embargo, hasta el momento la organización no recibió la confirmación oficial sobre el lugar donde se desarrollarán las reuniones.

En tanto, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, señaló que el trabajo conjunto comenzará de inmediato con una agenda orientada a ejecutar los compromisos suscritos.

"Vamos a trabajar con agendas conjuntas como siempre debió ser con sectores sociales. Una vez que tuvimos acuerdos, vamos a empezar a trabajar con lo que se demandó y esto debe ser en beneficio del país y de llevar adelante agendas serias y coherentes", subrayó Bascopé.

Por otro lado, la Fiscalía Departamental de La Paz abrió 120 procesos penales por el delito de terrorismo en relación a los hechos ocurridos durante los 50 días de bloqueos, en los que la COB tuvo participación.

De acuerdo con el fiscal departamental, Luis Torrez, cinco de esos casos están destinados a esclarecer la muerte de personas. La autoridad informó que las investigaciones fueron iniciadas entre el 13 de mayo y el 20 de junio. Los delitos investigados incluyen homicidio culposo, terrorismo, destrucción o deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, entre otros.