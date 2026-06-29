Justicia anuncia paro de 24 horas si Gobierno y Parlamento no atienden sus demandas

País
CORREO DEL SUR y OXÍGENO.BO
Publicado el 29/06/2026 a las 17h25
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El Órgano Judicial advirtió con paralizar la administración de justicia, inicialmente por 24 horas, si el Gobierno y el Parlamento no atienden sus demandas, entre ellas la asignación de recursos por un monto equivalente al 5% del Presupuesto General del Estado.

Así lo hizo conocer este lunes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, tras la conclusión de la reunión nacional de magistrados, jueces y vocales realizada en Sucre.

Saucedo señaló que el Órgano Judicial conminó al Ejecutivo y al Legislativo a atender sus demandas de manera urgente; de lo contrario, se procederá a la paralización del servicio de justicia. Advirtió que, en caso de no ser escuchados, se asumirán medidas de presión, incluido un paro de 24 horas, porque —según dijo— los sectores que bloquean sí reciben atención.

"En caso de que estas dos situaciones institucionales no sean atendidas, la justicia también va a parar en el país, porque lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, el Estado de derecho, los que somos garantes de la justicia, no somos atendidos; pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden", manifestó Saucedo en conferencia de prensa.

Entre las conclusiones del encuentro, las autoridades judiciales exigieron al presidente del Estado y a su gabinete de ministros sesionar en Sucre para responder de manera directa a las demandas del Órgano Judicial.

Asimismo, anunciaron que remitirán una nota a la Asamblea Legislativa para que los parlamentarios se comprometan a aprobar de forma inmediata las leyes presentadas por esta instancia. Las conclusiones fueron leídas por el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

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