Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Zeballos fue notificado en la cárcel de Palmasola, donde guarda detención preventiva, tras ser vinculado al denominado caso de las 32 maletas que ingresaron al país, de manera irregular, de Estados Unidos.

Fue aprehendido el 23 de enero, luego de que agentes antidroga ingresaron a la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), firma vinculada a un cargamento de marihuana y al transporte de 32 maletas.

Los efectivos del orden encontraron la marihuana en paquetes sólidos y en líquido, además de documentación de Zeballos, donde figuraba como principal socio capitalista de la empresa.

El juez suspendido enfrenta al menos 17 procesos internos por faltas graves, estos permanecen activos durante el desempeño de sus funciones.

Según el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, existe otro hecho relacionado con el proceso del colegio Alemán por el cual se tiene un juicio disciplinario para determinar si corresponde o no la destitución del juez.