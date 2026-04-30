Nueva orden de aprehensión frustra excarcelación de exministro Montaño

Al cabo de tres meses de prisión preventiva, el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, estaba por salir de la cárcel de San Pedro, en la Paz, para cumplir detención domiciliaria, sin embargo, la Fiscalía emitió otra orden de aprehensión en su contra, de modo que comparecerá nuevamente ante un juez.

Montaño fue detenido en el penal de San Pedro en enero de este año, investigado por la presunta comisión de delitos en la ejecución del proyecto del tramo El Sillar. Recientemente, una Sala Penal le otorgó la detención domiciliaria, con lo cual el exministro podía salir de la cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía notificó a Montaño el miércoles 29 de abril con otra orden de aprehensión. Esto se desarrolló en el mismo penal de San Pedro.

El fiscal departamental Luis Carlos Tórrez explicó que la nueva orden de aprehensión corresponde a un caso distinto, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, aunque también está relacionado con El Sillar.

Tórrez indicó que este jueves se toma la declaración al exministro y se procederá con su imputación, para solicitar medidas cautelares.

Con esta figura, Montaño será puesto nuevamente ante un juez que determine su situación jurídica.

El fiscal señaló que otras personas también están implicadas en este nuevo caso y que serán citadas.