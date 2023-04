The Strongest abre el telón del grupo D ante River Plate en La Paz

The Strongest será el primer equipo boliviano en ingresar al ruedo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, cuando esta tarde (18:00) reciba a River Plate en el estadio Hernando Siles de La Paz, en la inauguración del grupo D.

El Aurinegro y el Millonario llegan a este partido como los únicos líderes de sus respectivas ligas nacionales, uno de los grandes aditamentos que presagian un intenso partido.

Además, se espera un lleno total en el estadio miraflorino, mucho más porque el Ministerio de Trabajo dio tolerancia para que los aficionados salgan de sus fuentes laborales a las 16:00 y asistan al partido.

En el local, el DT Ismael Rescalvo tendrá a toda su plantilla a disposición, salvo por las bajas de Diego Wayar y Ronald Bustos, bajas desde hace varia semanas y que están en plena etapa de recuperación tras ser intervenidos quirúrgicamente.

El entrenador español pondrá al chuquisaqueño Saúl Torres en la banda derecha, mientras que el puesto de Wayar fue ya asumido por la dupla Luciano Ursino-Álvaro Quiroga, este último irá a la banca para dar lugar a un esquema más ofensivo con el ingreso desde el inicio de Michael Ortega.

The Strongest, que comparte el grupo D con River Plate, Sporting Cristal y Fluminense, pondrá en juego el invicto de la temporada, ya que en los torneos de la División Profesional no encajó ni una sola derrota.

Por el lado de River Plate, el cuadro argentino llega con la mente y el discurso puestos de jugar ante el rival y la altura.

Como es habitual, toda la semana pasada se habló de la altura y la visita de River Plate, cuestión tratada como asunto de estado en el vecino país y que llevó al once argentino a llegar a La Paz horas antes de jugar ante el Tigre.

El entrenador Martín Demichelis bajó de la delegación a Nicolás de la Cruz, quien a última hora fue diagnosticado por una inflamación en la rodilla derecha, tras una caída sufrida el viernes pasado en el cotejo del torneo local ante Unión de Santa Fe. Su puesto será asumido por José Paradela.

En los antecedentes previos en La Paz, The Strongest y River Plate jugaron tres cotejos, con dos triunfos para el local (1-0, en 1982 y 4-1, en 2001), además de un empate (1-1, en 2016).

En la jornada de hoy habrá, además, otros cuatro cotejos: Alianza Lima vs. Athletico Paranaense (18:00 HB, por el grupo G), Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle (18:00 HB, por el E), DIM vs. Inter (20:00 HB, por el B) y Metropolitanos vs. Nacional de Uruguay (22:00 HB, por el B).