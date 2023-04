Universitario de Vinto derrota a Independiente en Quillacollo (2-0)

FC Universitario superó sin atenuantes a Independiente por la cuenta de 2-0, con un doblete anotado por Andrés Llano, a los 15 minutos y a los 60', colocando al plantel en la cima del grupo "C" de la Copa de la División Profesional, en el primer partido oficial de la temporada que se jugó en el estadio Municipal de Quillacollo.



Los doctos pasearon por el área contraria a su gusto hasta asegurar esta victoria, la primera en esta etapa del torneo y que ayuda a colocarse a la par de Always Ready en la tabla del grupo "C", donde estos elencos tienen cuatro puntos en dos presentaciones.



Llano regresó a la titularidad, respondió con goles a la confianza que le depositó el entrenador Alberto Illanes. Llano pasó por encima de la última línea de defensa del cuadro capitalino, y con la colaboración de Joel Calicho, Erick Cano y William Álvarez, su grado de peligrosidad aumentó.



El primer gol fue anotado a los 15 minutos, con una definición de Llano delante del pórtico, tras capturar un rebote que dio el arquero Iván Brun. En el lado de la visita, dejó preocupación los movimientos de los centrales.



Hubo errores imperdonables en el lado de los doctos, una de estas fallas dio un susto al entrenador Alberto Illanes cuando Víctor Melgar robó un balón en salida y quedó delante del pórtico, pero su zurdazo mandó la pelota por encima del travesaño. El 'Inde' no dispondría de una situación similar para emparejar la cuenta.



Llano volvería a parecer en el complemento (60') con la segunda anotación de la tarde, después de recibir la asistencia de Cano, y sacó un derechazo diagonal, abajo, que logró vencer la resistencia de Brun.



El Matador quedó herido, trasladando su mal momento del Campeonato a la Copa con esta segunda derrota y pasó a ocupar el fondo de la tabla, sin puntos, en la zona "C".