San Antonio se da un festín ante San Lorenzo por 12-0

San Antonio de Bulo Bulo se dio ayer un paseo en el estadio Municipal de Quillacollo, luego de golear 12-0 a San Lorenzo de Beni, en el cierre del grupo E de la Copa Simón Bolívar 2023.

El equipo de Thiago Leitao destrozó a su rival, aquel que llegó con solo 12 futbolistas al encuentro.

Los tantos del Santo fueron obra de Marcos Rosales (3’, 15’, 20’ y 40’ PT, ), Kadassi Trazie (9’ PT, 9’ ST), Ariel Jaldín (13’ PT), Carlos Preciado (25’ PT), Alexander Bautista (45’ PT), Fabián Chávez (16’ ST), Pablo Velasco (21’ ST) y Francisco García (33’ ST).

El elenco tropical avanzó a la siguiente ronda junto a Atlético Bermejo.

El otro cuadro cochabambino que jugó fue Pasión Celeste, que perdió 4-2 en su visita a Fancesa (grupo D), pero accedió como segundo de su serie junto a Torre Fuerte (primero).

Otros resultados de ayer: Universitario de Pando 1-0 Stormers San Lorenzo (GB), Municipal TRJ 7-3 Sur Car (GF) y Universitario de Beni 3-1 Real Mapajo (GG).

Hoy juegan: Ciudad NSCZ vs ABB (11:30), Real Potosí vs Nacional Sucre (15:00) y GV San José vs Municipalidad YCB (15:00).