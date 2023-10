Hinchada de Oriente se pronuncia: la paciencia se acabó

Un grupo de la afición de Oriente Petrolero lanzó por redes sociales una advertencia al primer plantel verdolaga: se acabó la paciencia, luego del empate del lunes ante Wilstermann 1-1 en el estadio Tahuichi Aguilera, por la disputa de la fecha 9 del grupo A de la Copa de la DivPro 2023.

La pobre campaña del Refinero, con eliminación anticipada en el certamen seriado y que se halla en el limbo de a tabla acumulada, sin alcanzar zona de premios internacionales y cerca del descenso de categoría, enfurecieron a los seguidores albiverdes que lanzaron dos petardos y fuegos artificiales sobre la cancha del recinto cruceño, logrando la paralización del cotejo en dos oportunidades.

"No jugamos a nada, y no le ponen voluntad que se creen......aparte que se ofenden por nada y lo tienen al club por los suelos y la actitud no la cambian. Un Oriente dormido con jugadores que no piden la pelota un medio partido jugando al pelotazo para que no la gane nadie arriba un desastre no recuerdo un Oriente igual, viene y nos gana cualquiera.Les pedimos por favor no sean recordado como el peor Oriente de la historia ustedes nos metieron en esto y ustedes nos van a sacar cueste lo que cueste", reza el mensaje posteado en redes sociales.

"NO PENSAR EN PERDER EL CLASICO POR QUE AHI SE PUDRE TODO............. SE VAN ESE INSTANTE Y EN LA SEDE NO TIENE QUE QUEDAR NI QUIEN CIERRE LA REJA.CON ORIENTE NO SE JODE!!!!", concluye el comunicado.