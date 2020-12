Consejos para disfrutar las fiestas en plena pandemia

Celebrar las fiestas decembrinas este 2020 no será igual que otros años. Un virus nos ha cambiado y nuestro modo de vida es diferente. Navidad y Nochevieja tendrán un escenario en común en todo el mundo: una pandemia. Sin embargo, los motivos para celebrar y disfrutar las fiestas decembrinas son varios. Expertas concuerdan en que el bienestar de uno influye más que factores externos.

La psicoterapeuta y académica, Cristina Rubín de Celis, y la psicóloga, Lorene Congrains, enfatizan en que depende de uno mismo disfrutar estas tradicionales celebraciones sin agobio ni estrés. A continuación, comparten algunos consejos que te facilitarán el festejo.

CUESTIÓN DE EXPECTATIVAS Y DE ELECCIÓN

Rubín de Celis recuerda que este año aprendimos a generar recursos para sobrevivir en todo sentido. En el plano físico (cuidándonos), en lo económico (administrando mejor, generando nuevas alternativas productivas y conformándonos sin entrar en desesperación), en lo psicológico (gestionando emociones, aprendiendo a reorganizar nuestra vida y apreciar la misma, aceptando y valorando a los nuestros). “En estas fiestas de fin de año, dentro de lo aprendido y de lo que nuevamente nos toca afrontar (rebrote de la Covid-19 en nuestro país), tenemos que seleccionar mentalmente dos claras opciones para poder disfrutar las fiestas: qué expectativas tengo y qué elijo”, recalca.

Explica que si las expectativas son muy grandes (fiestas, encuentros de amistades o familiares y viajes), lo más seguro es que encontremos frustración, ya que no decidimos sobre nuestro tiempo ni el de los demás. “La enfermedad nos enseñó a no programar, al contrario, nos enseñó a reprogramar”, subraya. La psicoterapeuta expone que estas expectativas las realiza uno en su imaginario. “Mi esperanza, mi deseo aún no logran conectarnos con la realidad, y nuestra realidad aún nos dice que lentifiquemos nuestro presente para preservar la vida y la de los nuestros, que conservemos la tranquilidad y alejemos a la desesperación”, acota.

Rubín de Celis hace hincapié en que lo importante es elegir si deseo ser feliz, estar tranquilo, con poco o mucho. “Elijo mi bienestar y el de los míos. Por lo tanto, tomaré la decisión de respetar las medidas de bioseguridad, aceptaré mis emociones y las emociones de los demás”, apunta.

La psicoterapeuta enfatiza que analizar este año de forma negativa no nos generará bienestar. El recordar a los que ya no están nos conectará con la nostalgia y posiblemente con profunda tristeza, aclara que ello no está mal, porque somos seres sensibles. Sin embargo, señala que tenemos mucho que agradecer: momentos vividos y sentimientos aprendidos, que nos enseñan ahora a expresarlos a los que aún nos quedan, ya sea con palabras como con acciones.

“Elegir dar a los demás: palabras de afecto y algo que tenemos (especial o no) nos posibilitará tener el verdadero sentido de nuestras vidas…el amor”, refuerza.

La psicóloga clínica Lorene Congrains comparte una serie de consejos prácticos y reflexivos para que la tristeza y preocupación no nos agobien en estas fiestas decembrinas.

ENFÓCATE EN EL NUEVO AÑO

Congrains explica que, si bien el 2020 ha sido un año difícil para muchas personas, es importante tener en cuenta que cada quien hizo lo que pudo con sus recursos. “Quizás el paso de un año a otro sea un constructo simbólico, pero ese corte puede permitirnos poner un límite a todo lo que implicó el 2020 y dar lugar a lo nuevo. Es fundamental dar lugar al deseo y enfocarse en proyectos, metas, anhelos y cambios de perspectiva”, añade.

MÍDETE CON LOS GASTOS

“A fin de año, muchas personas se dejan llevar por el consumismo y el estrés de las compras. Es importante recordar que no estamos obligados a consumir todo lo que el mercado ofrece”, destaca la psicóloga clínica. Indica que debemos tener en cuenta que más regalos y más gastos pueden generar deudas y problemas más adelante. “Cada familia tiene una manera diferente de celebrar las fiestas, que no tiene por qué implicar gastar el dinero que no se tiene”, acota.

HABLA SOBRE LO OCURRIDO

“¿Qué nos dejó el 2020? Seguramente nos marcó y tuvo efectos. Esta época del año puede servir de excusa para hacer una retrospectiva y tratar de ponerle palabras a lo que significó el 2020”, apunta Congrains. La especialista recuerda que, muchas veces, escribir o hablar sobre lo que ocurrió permite tomar distancia de aquello que nos generó angustia.

¡DISFRUTA!

“Quizás muchas personas estén pasando por situaciones difíciles debido a los efectos que dejó la pandemia, como pérdidas, crisis económica e incertidumbre. Sin embargo, es importante permitirse descansar, celebrar y rodearse de la gente que uno quiere”, destaca la especialista.

ADÁPTATE

Congrains manifiesta que, si bien estamos atravesando una situación de mucha incertidumbre, es importante tener en cuenta que hay maneras de reinventarse, saber hacer con lo que se tiene y adaptarse a los cambios. “Los planes no siempre funcionan y no siempre estaremos preparados para los acontecimientos que se presenten”, acota.