Edgar Barrera lidera los Latin Grammy 2026 y Daddy Yankee es coronado como Persona del Año

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Publicado el 21/09/2026 a las 9h46
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Con datos de Infobae e información oficial de la Academia Latina de la Grabación.

 

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 16 de septiembre la lista oficial de nominados para la versión 27 edición de los Latin Grammy, una entrega de galardones.

En el centro de la escena vuelve a situarse el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, quien se convirtió en el artista más nominado de esta edición al acumular un total de 10 candidaturas. Su presencia es determinante en las tres categorías reinantes de la institución: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, en gran medida impulsado por sus trabajos de producción y composición en proyectos de alto perfil junto a la colombiana Karol G y el exponente de música mexicana Carín León.

Con una trayectoria que ya registra 72 nominaciones previas y 29 gramófonos dorados en su haber, Barrera compite además con tres menciones simultáneas en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana y opta nuevamente a los reconocimientos directos de Compositor del Año y Productor del Año, rubros en los que ya ha resultado vencedor en ediciones anteriores.

detrás del productor mexicano, la contienda principal se distribuye en un compacto bloque de artistas con siete nominaciones cada uno: el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, el cantautor uruguayo Jorge Drexler, la estrella urbana Karol G y la artista española Rosalía.

A este grupo le siguen de cerca la mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte, ambas con seis candidaturas.

Un dato clave de la presente edición es que todos estos nombres coinciden en la competencia por el codiciado galardón a Álbum del Año, una categoría que completa su nómina con producciones firmadas por Anitta, Carín León, Milo J y la agrupación venezolana Rawayana.

Diversidad geográfica

En la lista de nominados de 2026 destaca de forma particular el caso del artista argentino Milo J, quien a sus 19 años logró consolidar cinco nominaciones, logrando posicionarse simultáneamente en la tildada “trilogía mayor” de los premios: Grabación del Año por su tema “Niño”, Canción del Año por “Solifican12” y Álbum del Año por la producción La vida era más corta.

Asimismo, el proyecto conceptual de CA7RIEL & Paco Amoroso logró inscribir su nombre en las categorías generales mediante el impacto de “Ha Ha” (Grabación del Año) y “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Canción del Año), esta última firmada en colaboración con el músico británico Sting, lo que evidencia la permeabilidad de las fronteras continentales en los procesos creativos actuales.

En el apartado de Mejor Nuevo Artista, la Academia seleccionó a 11 postulantes que reflejan una amplia variedad estilística e intercontinental: Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso disputarán el reconocimiento que históricamente sirve de plataforma para el desarrollo de carreras a largo plazo.

Homenajes a la trayectoria y la figura del año

Más allá de las categorías competitivas, la nueva edición de los Latin Grammy rendirá tributo a trayectorias que han moldeado la identidad sonora de Iberoamérica.

La Academia Latina de la Grabación otorgará el Premio a la Excelencia Musical a una nómina diversa de creadores compuesta por el cantautor cubano Francisco Céspedes, la intérprete mexicana Lila Downs, la figura del pop español Alaska, la referente de la música bahiana Daniela Mercury y el cantautor dominicano Chichí Peralta.

Por su parte, el productor y compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones a la industria musical, mientras que el puertorriqueño Daddy Yankee recibirá el máximo honor institucional al ser coronado como la Persona del Año en reconocimiento a su papel pionero en la expansión global de la música urbana latina.

Los Latin Grammy 2026 tendrán su punto culminante el próximo jueves 12 de noviembre con la gala de premiación en las instalaciones del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Según el calendario oficial difundido por la institución, la ronda final de votación —donde los miembros activos con derecho a voto eligen a los ganadores definitivos— se iniciará el próximo 1 de octubre. La ceremonia se transmitirá en directo para el mercado de Estados Unidos a través de la cadena Univision, mientras que para México y la región de América Latina la cobertura estará a cargo de TNT, HBO Max y la plataforma ViX.

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