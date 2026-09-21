El café que crece con el bosque en Caranavi

Actualidad
Publicado el 21/09/2026 a las 12h19
ESCUCHA LA NOTICIA

Milton Condori Apaza

Periodista

La cosa es que todo lo que cae al piso es de lo que se alimenta la planta, así crece el café.

Explica Víctor Vargas, quien luego de dejar la función pública en el municipio paceño de Caranavi volvió a las tierras de su padre: el que le heredó una finca de tres hectáreas, una finca en la que plantó matas de café.

—Con Cáritas iniciamos con el proyecto. Me enseñaron sobre el sistema agroforestal, dice y pregunto si ese sistema funciona. Me responde que sí, que la cuestión es tener paciencia y que el sistema a largo plazo sí surte de beneficios no solo con el café, sino con el mismo medio ambiente.

Al ingresar a su parcela, lo primero que hacemos es desinfectarnos los zapatos con cal. La vegetación, al norte de Los Yungas, en ese rincón que es conocido como la puerta a la amazonia, es frondosa, abundante. Su finca se encuentra en la comunidad Illimani A, a una hora y 30 minutos de la plaza principal de Caranavi: encima del monte, por eso el nombre. Tres hectáreas de pura vegetación, tres hectáreas con una historia detrás, hectáreas que, bajo el Sistema Agroforestal (SAF), han dado sus primeros frutos en café. Le costó tres años implementar el sistema, un sistema que deja de lado el chaqueo, uno que aprovecha a la vegetación como la impulsora para dar abono, microorganismos, nutrientes: en sí, para dar vida.

—Ya no chaquemos, al menos yo ya no. Este sistema aprovecha todo. Desde árboles frutales hasta maderables. El café los aprovecha, se crea una relación simbiótica. Como el café es de altura mediana, aprovecha la sombra de los plátanos, de los siquiles, de la chima. Son árboles forestables, maderables que yo he tenido que dejar, no he intervenido. Hemos hecho la siembra de plátanos porque aportan nutrientes cuando sus hojas caen.

El sistema agroforestal se plantea el uso de la tierra en el que se combinan compontes leñosos con cultivos agrícolas de manera espacial o temporalmente planificada. No solo se trata de tener árboles dentro de una parcela: debe existir una interacción intencional entre los componentes que genere beneficios productivos, ambientales y sociales. Es decir, árboles de sombra, más cafetales, más cultivos complementarios más, eventualmente, animales.

El sistema agroforestal o SAF funciona perfectamente en la finca de Víctor. Tiene componentes forestales, árboles nativos como cultivados; agrícola, el café, plátanos, críticos y otros cultivos y humanos, productores, en este caso, la familia de don Víctor que manejan el sistema. Los árboles pueden proporcionar sombra al café, aportar materia orgánica al suelo, reducen la erosión de la tierra, conservan humedad y favorecer a la biodiversidad, mientras que el productor obtiene productos adicionales como madera, frutas o especies medicinales. Un ciclo perfecto de simbiosis entre la vegetación.

Lo contrario a ese sistema es el chaqueo, actividad que don Víctor ya no práctica porque, desde su experiencia, talar y luego quemar solo es “beneficioso” por un determinado tiempo, luego todo flaquea porque al chaquear se incendia todos los nutrientes del suelo.

—Son varios factores que pueden influir, por ejemplo, si haces chaqueo, afectas es suelo, se degrada totalmente la forestación o lo que es el bosque. Todo eso influye, para tener un buen café. Claro, tú siembras y vas a poder producir, pero no va a ser a largo tiempo. En dos años se estará produciendo y luego ya empieza a flaquear, o sea, no hay nutrientes. Todo lo que hay en el suelo lo has quemado, no hay nutrientes. Todos los seres vivos, los microorganismos se queman. Entonces, los seres vivos que están bajo la tierra también se queman. Ya no hay nutrientes, no hay microorganismos. Entonces, ese es el problema para poder, digamos, cultivar. Ahora, si tú vas a cultivar en ese sistema, entonces vas a tener que invertir en abonos artificiales, abonos químicos, todo eso. Pero, a la larga, vas a ir degradando el suelo.

El sistema agroforestal hace uso de los MM (microorganismos de montaña) que se consiguen gracias a la descomposición de todo lo que cae en el piso en el que están plantados los cafetos, los árboles maderables y frutales, además de algunos troncos de plátanos que son picados por Víctor y su familia. Son “residuos” sólidos orgánicos, son aquellos que son aprovechados por la naturaleza misma para proveer de nutrientes a las plantas de cafés, a las mandarinas, a los plátanos, a los maderables.

—Sí, es funcional, sí funciona, más que todo porque el suelo mantiene todo lo que es la parte orgánica, todo lo que se ha descompuesto está en el suelo. Entonces, lo que tú vas a realizar para el sembrado, para el cultivo, no todos los árboles son beneficiosos, esos los tumbas, los seleccionas y los picas en el suelo. Entonces, eso se va descomponiendo, por lo menos un año tiene que descomponerse. Y luego, recién intervienes con la vegetación verde que empieza a crecer otra vuelta, intervienes con el machete. Y luego recién se empieza a sembrar el café. Es un proceso. Es un proceso largo –dice–, pero ese proceso vale la pena porque estás haciendo un cultivo orgánico y también contribuyendo a lo que es el medio ambiente y la biodiversidad. Porque no has quemado, no has talado muchos árboles, porque la biodiversidad es dónde están las aves, están ahí posándose en los árboles. Pero si tú vas a chequear todo, no va a haber nada en donde posarse. Entonces, las aves se van yendo más allá y no vuelven mucho.

Café de alta, literal, alta calidad

Decir “del productor al consumidor” es un cliché vació. Decir aquello no funciona porque los consumidores no ven lo que hay detrás del esfuerzo de los productores: un proceso, como lo dijo don Víctor: “un proceso largo”.

—Estamos a 1.500 metros del nivel del mar y miren, hay café.

Señala don Víctor y agrega que a esa altura, el café es de mejor calidad, debido a que los granos tienen más tiempo para madurar, porque, al madurar lentamente, la cereza del café tiene más tiempo para desarrollar y acumular azúcares, ácidos orgánicos y compuestos aromáticos. Los cafés que crecen y maduran a esas alturas presentan aromas más complejos, un dulzor más marcado, sabores frutales o florales y una mayor diferenciación en taza.

—Sí, el café madura mejor. Ahorita yo estoy con un café especial, como es la Pacamara. La Pacamara es una variedad, se podría decir, más exótica. Un café especial que te da una buena taza. De hecho, mi café ya está arriba de 85, 86 puntos en taza. Eso no baja más abajo. Por más mal que hayas procesado, ese café siempre llega a tener su puntaje. Esa es su puntuación, de 85 y 86 puntos en taza. Pero si uno ha procesado bien, en la cosecha, en el lavado, en el secado, esos atributos aumentan más. Puedes llegar a 89, 90 en su taza. Entonces, ¿qué es lo que un productor quiere? Es tener una buena taza y poder ofertar al comprador en un buen precio.

De acuerdo con Samuel Llusco, productor y funcionario de la Alcaldía de Caranavi, el municipio tiene tres pisos y que cada plata de café y su cereza dependen mucho de esos suelos. Por ejemplo, están aquellos que producen entre los 700 a 1.200 metros del mar, ahí el fruto madura más rápido, a ese lugar pertenece la comunidad de Santa Fe; está aquella de altura intermedia, de 1.200 a 1.400 metros, altura considerable donde varía mucho la maduración de la cereza. Acá se encuentran las comunidades de Taypiplaya y Carrasco. Al final están aquellas comunidades que se encuentran de 1.400 a 1.700 o 1.800 metros de altura al nivel del mar. Acá la mata del café madura por más tiempo al igual que su grano, por eso su catación gusta mucho más, por eso el café de calidad está en la altura. A este lugar pertenece la comunidad Illimani, donde está la finca de don Víctor.

“Yo creo que afecta hasta el cariñito que le pones”, dijo Victoria Valencia, emprendedora y exportadora de café de alta calidad en una charla que tuvimos al momento del viaje. Su afirmación demuestra justamente una característica de esa mata: el café es una planta caprichosa. Es de mediano tamaño que, si no está a cierta altura, se niega a dar frutos, necesita mucha agua y no convive con ningún otro cultivo. Si tiene mucha sombra, muere, si el sol le da por mucho tiempo, muere: es una mata que requiere mucha atención. Sin embargo, esas cuestiones se han derrumbado porque el sistema agroforestal es funcional: los árboles maderables dan sombra, no mucha para que el café no muera ni tanta para que suceda lo mismo. Víctor y su familia podan esos árboles para dejar entrar los rayos del sol, pero no echan esas hojas, al contrario, las dejan en el suelo para que aporten nutrientes y humedad porque el café necesita mucha agua. El sistema agroforestal ha demostrado que la mata puede convivir, obviamente a cierta distancia, con otros cultivos: los árboles de plátanos que plantó don Víctor están al borde de su parcela y los cafés están separados entre 1.30 a 1.50 metros de distancia.

La frase “del productor al consumidor” es vacía. El proceso del café no queda ahí. Luego de que las matas están llenas de las cerezas, se procede a su cosecha. La planta del café es una que produce anualmente. Se cosecha en cocos –como los llama Víctor–, unos pequeños botes de plásticos, para llevarlos en bandejas más grandes. Una vez que se termina de recoger los granos, se los pone en una despulpadora de madera que tiene don Víctor. La despulpadora es manual, le lleva buen tiempo quitarle el manto de cereza que cubre al grano. De allí va para su fermentación en dos tachos.

—El control de fermentación se lo hace con el peachímetro. Hay variación entre Pacamara y la otra variedad. El PH de la Pacamara tiende a estar entre 5.6 y 5.5, pero la variedad híbrida comienza con sus 4.4 y 4.5, ese es el inicio. Me dicen que el dulzor eleva el PH. Lo controlo cada seis horas. El PH tiene que bajar hasta 3.5 que es lo óptimo y hacer el lavado y luego lo llevo a que oree y luego para secar.

Don Víctor fermenta los granos de Pacamara entre 49 a 50 horas, eso depende del tiempo y el clima que haya en Los Yungas. Luego de esa fermentación, lo lleva a orear, para luego llevarlo a secar en una carpita de una altura de casi 2.10 metros, pero, casi a la mitad, está abierta para que el aire circule y así se pueda secar mejor, porque eso también afecta en la puntuación en taza del café.

Dijimos que todo afecta. El agrónomo Erwin Cruz, paceño de nacimiento que por trabajo se fue a Caranavi a vivir, contó que plantar, cuidar, cosechar bajó el sistema agroforestal hace que haya más microorganismos que son favorables para la maduración del café, para ese mucílago que le da todas esas características.

—El Sistema Agroforestal no sólo es una gran ventaja para el medio ambiente, sino también para el organoléptico, muchos dicen que el café sin sombra es mucho mejor en taza, muy aromática, pero yo digo que en un sistema agroforestal puede hay muchos microorganismos nativos que nosotros no vemos, que puede ser favorable para la maduración del grano y el mucílago. Si nosotros sentimos sabores chocolatados, florales, no es por el suelo, sino es por el mucílago que tiene en la guinda. Ese mucílago tiene que ser muy potencial en esta carga microbiana que llamamos, y eso entra a la fermentación, y en la fermentación ocurre otro ciclo donde se liberan ciertos atributos y en el secado se acentúan estos, por eso nosotros encontramos aromas florales, chocolates, todo eso, pero si no hay esas condiciones ambientales, manejo, fertilización, todo, obviamente el café no va a salir con buenos atributos, es un café normal.

Luego del proceso, a la taza

Al igual que el vino, el café se cata. Al igual que el vino, el café se evalúa por su aroma; al igual que el vino, el café tiene su cuerpo. Todo en el café, para llegar a esa catación, influye.

El café de don Víctor sacó un 89 de puntuación en taza durante la degustación que hicieron la Pastoral Social Cáritas Diocesana Coroico, la Plataforma Nacional de Suelos Para una Agricultura Sostenible junto con productores y baristas. Para que el café tenga una puntuación alta no solo debe ser un grano de alta calidad, como dijimos, todo influye.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
3
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
4
Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia
5
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
3
Envían a la cárcel a los implicados en el doble feminicidio en Quillacollo
4
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
5
Aviso MNR

Más en Actualidad

21/09/2026
Edgar Barrera lidera los Latin Grammy 2026 y Daddy Yankee es coronado como Persona del Año
Ver más
21/09/2026
Por qué la melena de los 2000 regresó (y cómo llevarla sin parecer atrapada en el pasado)
Ver más
Ver más
21/09/2026
Cochabamba a través de la mirada de su gente postales por sus 216 años
Ver más
15/09/2026
El regreso del volumen ochentero estas son las 12 tendencias para el verano 2026
Ver más
15/09/2026
Bancomunidad celebra 30 años de historia, crecimiento y compromiso con Bolivia
Ver más
15/09/2026
Pasaporte para la conservación: la iniciativa que promueve el ecoturismo y resguarda el patrimonio natural de Bolivia
En Portada
21/09/2026 País
EEUU: Paz se reunirá con Marco Rubio, mandatarios, empresarios y organismos de financiamiento
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inicia la semana en Estados Unidos con una intensa agenda de reuniones con mandatarios de diferentes países, empresarios...
vista
21/09/2026 País
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
La Policía y las Fuerzas Armadas activaron este lunes un operativo combinado en la carretera que une a La Paz con Ouro y otras rutas estratégicas como el...
vista
21/09/2026 Mundo
Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con...
vista
21/09/2026 Economía
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
Tras la eliminación total del subsidio al diésel en Bolivia, el pasado 18 de septiembre, los primeros productos en registrar una elevación de precios son la...
vista
21/09/2026 País
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos
El pasado jueves 17 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación por 90 días del estado de excepción, medida que permitirá...
vista
21/09/2026 Economía
Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia
A pocos días de su aniversario, los números muestran el peso de Santa Cruz en la producción, el empleo, las exportaciones, la agroindustria y la generación de...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Frente al anuncio de incremento en las tarifas de agua de los carros cisterna, cuyo costo por turril de 200 litros se...
Ver más
21/09/2026 Cochabamba
Semapa habilita 4 tomas de agua para mitigar el alza por en el precio de los carros cisternas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inicia la semana en Estados Unidos con una intensa agenda de reuniones con...
Ver más
21/09/2026 País
EEUU: Paz se reunirá con Marco Rubio, mandatarios, empresarios y organismos de financiamiento
El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre por...
Ver más
21/09/2026 Mundo
Xi realizará visita de Estado a EEUU del 23 al 25 de septiembre
Deportes
The Strongest y Bolívar empataron 1-1 ayer en La Paz, en un clásico intenso en el que el Tigre jugó más de media hora...
Ver más
21/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar empatan en el clásico, en un intenso partido
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
Tendencias
La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas...
Ver más
21/09/2026 Medio Ambiente
Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió este...
Ver más
21/09/2026 Farándula
Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford
Una agenda cultural de lujo presenta Cochabamba en la semana 39 del año. Los hermanos Jesse y Joy, el grupo...
Ver más
21/09/2026 Espectáculos
Semana 39: Jesse & Joy encienden la cartelera semanal cochabambina
No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la...
Ver más
20/09/2026 Vida
La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos
Durante los últimos tres años, hemos realizado entrevistas nocturnas en las azoteas de Tel Aviv a 24 soldados israelíes...
Ver más
20/09/2026 Cine
NAZA: Desenmascarando la máquina de muerte de Israel en Gaza