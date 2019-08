Alcaldía proseguirá con cobro por puente caído a involucrados

Ante la retardación de justicia en el caso del puente colapsado, la Alcaldía anunció que fue notificada con el dictamen de la Contraloría y proseguirá con la demanda de reparación de daños en la vía coactiva contra la empresa Álvarez y el supervisor Nelson Vega.

La secretaria jurídica de la Alcaldía, Rocío Peñaranda, explicó que mientras no sean notificados con la impugnación que presentó la empresa ante el Tribunal Constitucional, porque no se le entregó el informe complementario, la comuna continuará con el proceso para el cobro de 11,3 millones de bolivianos.

La obra colapsó el 22 de octubre de 2015 en la avenida Independencia a seis meses de su entrega definitiva .

“Mientras no exista una orden expresa del Tribunal Constitucional nosotros no vamos a parar, porque el tener conocimiento de una observación no significa que quede en suspenso el proceso”, declaró.

El dictamen CGE/DRC/017/2019 halló indicios de responsabilidad civil solidaria en la constructora y el supervisor por uso arbitrario de recursos e incumplimiento de contrato. Además, ratificó el informe preliminar GX/EP49/D15 R1 de auditoría a la ejecución y especificaciones. En caso que los involucrados no reparen el daño en 10 días, la Alcaldía tiene 20 para iniciar un proceso coactivo para el cobro.

Por otro lado, Peñaranda dijo que pidió al Tribunal de Justicia que se priorice el juicio contra siete involucrados, entre ellos el exalcalde Edwin Castellanos.