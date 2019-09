Fiscalía: Serhan aprovechó su cargo para compras; ahora pide detención

El Ministerio Público concluyó que el exgerente de Semapa Gamal Serhan aprovechó su cargo para beneficiar a la empresa Click2Ideas con la compra de medidores al darle una calificación perfecta de 100 puntos en el proceso de calificación cuando no cumplía los requisitos, por lo que pide su detención preventiva, según el caso codificado como FIS-CBBA-1804492.

“Aprovechando la función (…) habría utilizado las prerrogativas y ventajas inherentes a este cargo, direccionando las mismas a la obtención de beneficios indebidos a una empresa Click2Ideas”, señala parte de la imputación.

Al respecto, el exgerente de Semapa señaló a Los Tiempos que, mientras no tenga la notificació,n no puede hacer ninguna declaración y esperará a que el Ministerio Público le entregue la resolución.

“Mis abogados fueron a averiguar y no nos han notificado todavía. No conozco la imputación, entonces no puedo hablar de memoria. Una vez que conozca la imputación, daré mi versión”, señaló.

En este caso, el Ministerio Público revisó 38 pruebas, tanto de cargo de Semapa como de descargo de Serhan, entre declaraciones testificales, actas, fotocopias de hojas de ruta, algunos memorándum y otros.

La Fiscalía también estableció que Semapa desarrolló, entre 2017 y 2018, tres procesos de contratación, dentro de los que se estableció la existencia de irregularidades como la modificación del Documento Base de Contratación (DBC).

“El denunciado habría alterado o modificado las especificaciones técnicas del DBC, viciando los procesos de contratación (…) logrando beneficiar indebidamente a la empresa Click2Ideas”, señala.

El Ministerio Público imputó el 16 de septiembre al exgerente por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes como resultado de la investigación que inició a denuncia del anterior gerente de Semapa, Joaquín Antezana, en 2018.

La denuncia de presunta corrupción en Semapa se destapó el 28 de noviembre de 2018 por una investigación de la Unidad de Transparencia de la empresa.

En el proceso se detectó que el proveedor de los medidores compró los equipos antes que la licitación. Además, los importó con el logotipo de Semapa seis meses antes de lanzarse la convocatoria en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

De ahí que la compra se haya realizado con el mismo mecanismo que el caso Mochilas, que derivó en la detención del alcalde José María Leyes por una compra direccionada.

Por el primer lote, de 3.300 medidores, Semapa pagó 986.700 bolivianos. Por el segundo, de 7.799 equipos, aún no canceló los 2,3 millones de bolivianos, porque el caso está en investigación.

En ambos hechos, el precio unitario fue de 299 bolivianos y el referencial, de 300, según los datos del Sicoes.

Cautelares

Los fiscales anticorrupción que indagan el caso FIS-CBBA-1804492 solicitaron una medida cautelar personal, la detención preventiva del exgerente de Semapa Gamal Serhan tras haber detectado dos causales: peligro de fuga y de obstaculización.